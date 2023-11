Eagle Movie | ఇదికదా మాస్‌ మహారాజా విధ్వంసం అంటే.. రవితేజ ‘ఈగల్’ టీజర్ రిలీజ్

November 6, 2023 / 11:19 AM IST

Eagle Movie Teaser | ఈ ఏడాది టైగర్ నాగేశ్వరరావు సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకున్నాడు మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja). ఇక ఆయ‌న నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఈగల్‌ (Eagle). సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని (Karthik Ghattamaneni) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక ఈ మూవీలో అనుపమపరమేశ్వరన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. కావ్య థాపర్ మరో కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. సంక్రాతి కానుక‌గా ఈ సినిమాను జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు మేక‌ర్స్ ప్రకటించారు. ఇక విడుద‌ల తేదీకి ఇంకా రెండు నెల‌లే ఉండటంతో చిత్ర బృందం వేగం పెంచింది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

”కొండలో లావాను కిందికి పిలవకు ఊరు ఉండదు. నీ ఉనికి ఉండదు. అంటూ రవితేజ వాయిస్‌తో టీజ‌ర్ మొద‌ల‌వుతుంది. ఇక టీజ‌ర్ బ‌ట్టి చూస్తే.. ర‌వితేజ అజ్ఞాతంలో ఉండి ప్రజలను కాపాడుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక అత‌డు అజ్ఞాతంలో ఎందుకు ఉండాల్సి వ‌చ్చింది. ప్రభుత్వం అతడి చ‌రిత్ర‌ను ఎందుకు దాచింది అనేది తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే. ఇందులో రవితేజ లుంగీ కట్టి, తుపాకీ పట్టి ఉండ‌గా.. అస‌లు మాస్‌ మహారాజా విధ్వంసం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ టీజ‌ర్‌తో మరోసారి అందరికీ రుచి చూపించాడు ద‌ర్శ‌కుడు కార్తీక్‌. ఇక టైటిల్‌కు తగ్గ‌ట్టే టీజర్‌ను కూడా ఈగల్ ఎలా వ‌స్తుందో అలా కట్ చేశాడు కార్తీక్‌.

