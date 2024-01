January 11, 2024 / 06:42 PM IST

Malaikottai Vaaliban | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్ స్టార్‌ హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు మలయాళ హీరో మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal). కుర్ర హీరోలు సైతం పోటీపడలేని విధంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు లైన్‌లో పెట్టి టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు. మోహన్‌ లాల్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban). లిజో జోష్‌ పెల్లిస్సెరీ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం రిపబ్లిక్ డే కానుకంగా జనవరి 25న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. తాజాగా ఎవరూ నమోదు చేయలేని అరుదైన ఫీట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు.

మలైకోటై వాలిబన్ యూకేలో భారీ స్థాయిలో విడుదలవుతోంది. ఓపెనింగ్ వీక్‌ 175+ థియేటర్లలో విడుదలవుతూ హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తోంది. యూకేలో పెద్ద సంఖ్యలో థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న మలయాళ సినిమాగా రికార్డుల్లోకెక్కింది. ట్రైలర్‌ నెక్ట్స్ వీకెండ్‌లో విడుదల కానున్నట్టు సమాచారం. పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రం నుంచి లాంఛ్ చేసిన ప్రీ లుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. మలైకోటై వాలిబన్ షూటింగ్‌ను మోహన్‌ లాల్ టీం 2023 జూన్‌లో పూర్తి చేసింది టీం. మోహన్‌ లాల్ అండ్ డైరెక్టర్‌ టీం షూటింగ్‌కు ప్యాకప్‌ చెబుతున్న ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

ఈ మూవీలో హరీష్‌ పేరడి కీ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. బాలీవుడ్ యాక్టర్లు విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌, రాధికా ఆప్టే, సోనాలీ కులకర్ణి, డానిష్‌ సేత్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. మోహన్‌ లాల్‌ దీంతోపాటు వృషభ, Empuraan, Rambaan , BARROZ, Ram: Part 1 సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాల నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

