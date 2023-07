Maheshbabu Gives Support To Nayakudu Here Is New Update

Nayakudu | నాయకుడు కోసం వస్తున్న మహేశ్‌బాబు.. క్రేజీ న్యూస్ షేర్ చేసిన మేకర్స్‌

July 7, 2023 / 03:38 PM IST

Nayakudu| కోలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ మారి సెల్వరాజ్ పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో తెరకెక్కించిన తమిళ చిత్రం మామన్నన్ (Maamannan). కోలీవుడ్ యాక్టర్ ఉదయనిధి స్టాలిన్ (Udhayanidhi Stalin) హీరోగా నటించగా.. పాపులర్‌ స్టార్ కమెడియన్ వడివేలు (Vadivelu) కీలక పాత్రలో నటించారు. తమిళనాడులో జూన్ 29న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇక తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా ఇంప్రెస్‌ చేసేందుకు రెడీ అయిన విషయం తెలిసిందే. తెలుగులో ఈ చిత్రం నాయకుడు (Nayakudu) టైటిల్‌తో విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. మేకర్స్ పోస్టర్‌ కూడా షేర్ చేశారు.

తాజాగా మేకర్స్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు. సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు (Mahesh babu)తోపాటు డైరెక్టర్‌ ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి ఇవాళ సాయత్రం 6 గంటలకు నాయకుడు థ్రియాట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని ఏసియన్ సినిమాస్‌, సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ తెలుగులో సంయుక్తంగా విడుదల చేస్తున్నాయి. నాయకుడు జులై 14న తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది‌. ఇప్పటికే ప్రధాన పాత్రలతో డిజైన్ చేసిన నాయకుడు పోస్టర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ బ్యూటీ కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఫహద్ ఫాసిల్‌ కీలక పాత్రలో నటించాడు. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించారు. రెడ్ జియాంట్‌ మూవీస్‌పై ఎం షెంగబాగ్‌ మూర్తి, ఆర్‌ అర్జున్ దురై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన మామన్నన్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. వడివేలు వన్‌ మ్యాన్ షోలా సినిమా సాగుతుందని ఇప్పటికే వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ చెబుతోంది.

