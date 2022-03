March 26, 2022 / 04:47 PM IST

Mahesh Babu Praises RRR Movie | ప్ర‌స్తుతం ఎక్క‌డ చూసిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ హవానే క‌నిపిస్తుంది. ఏ థియేట‌ర్‌కు వెళ్ళిన ట్రిపుల్ఆర్ బొమ్మే. తార‌క్‌, చ‌ర‌ణ్ అభిమానుల ఐదేళ్ళ‌ నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌ప‌డి శుక్ర‌వారం భారీ అంచ‌నాల న‌డుమ విడుద‌లైన ఈ చిత్రం అంచ‌నాల‌కు మించి ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి సినీప్ర‌ముఖుల వ‌ర‌కు ప్ర‌తి ఒక్క‌రు సినిమాను విప‌రీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.ద‌ర్శ‌క ధీరుడు రాజ‌మౌళి తెర‌కెక్కించిన ఈ చిత్రంలో రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌, జూ.ఎన్టీఆర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. భారీ అంచ‌నాల‌తో థియేట‌ర్ల‌కు వ‌చ్చిన ప్రేక్ష‌కులు తార‌క్‌, చ‌ర‌ణ్‌ల న‌ట‌న‌కు ఫిదా అయిపోయారు. రాజ‌మౌళి టేకింగ్‌కు ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా ప‌లువురు సినీతార‌లు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించి న‌టిన‌టులు, సాంకేతిక నిపుల‌ణులను పొగడ్త‌ల‌తో ముంచెత్తుతున్నారు. ఇటీవ‌లే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, న‌టుడు అల్లుఅర్జున్‌, ద‌ర్శ‌కుడు శంక‌ర్‌, ప్ర‌శాంత్ నీల్, సుకుమార్‌లు ఈ చిత్రంపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన మ‌హేష్ ట్విట్ట‌ర్లో ట్రిపుల్ బృందానికి అభినంద‌నలు తెలిపాడు.

‘ఒకప్పుడు మనకి సినిమాలు ఉన్నాయి అని చెప్పుకోవడానికి సంతోషించే వాళ్ళ. ఇప్పుడు మనకి ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సినిమాలు ఉన్నాయి అంటూ గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం.‘ఆర్.ఆర్.ఆర్’ మూవీ మరో ఎపిక్! ఈ మూవీ స్కేల్, గ్రాండియర్ విజువల్స్, మ్యూజిక్ & ఎమోషన్స్ అద్భుంగా ఉన్నాయి. రామ్‌చరణ్, ఎన్టీఆర్ తమ స్టార్‌డమ్‌ను పక్కన పెట్టి మరీ ఇలాంటి గొప్ప సినిమా చేశారు. వాళ్ళ నటన ‘అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్’. నాటు నాటు సాంగ్ చూస్తుంటే గాల్లో తేలిపోతున్న ఫీలింగ్. ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి గొప్ప సినిమా కోసం పని చేసిన వాళ్ళందరికీ అభినంద‌న‌లు’అంటూ మహేష్ బాబు చెప్పుకొచ్చాడు.

బిగ్గెస్ట్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో రామ్‌చ‌ర‌ణ్ అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్ర‌లో న‌టించ‌గా, ఎన్టీఆర్ కొమ‌రం భీం పాత్ర‌లో న‌టించాడు. ఆలీయాభ‌ట్, ఒలీవియా మొర్రిస్‌లు క‌థానాయిక‌లుగా న‌టించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ అజ‌య్ దేవ‌గ‌న్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించాడు. ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీగా దాదాపు 500కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో దాన‌య్య నిర్మించాడు.

Hats off to the entire team of #RRR for executing this mammoth project!! So so proud! Congratulations 🎉🎉🎉@aliaa08 @ajaydevgn @OliviaMorris891 @thondankani @mmkeeravaani @DOPSenthilKumar

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 26, 2022