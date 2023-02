Mahesh Babu-Namrata | మేము తీసుకున్న అత్యుత్తమ నిర్ణయానికి 18ఏళ్లు : నమ్రత శిరోద్కర్‌

February 10, 2023 / 12:07 PM IST

Mahesh Babu-Namrata Wedding Anniversary | సూపర్‌ స్టార్‌ మహేష్‌బాబు, నమ్రతలు వివాహా బంధంలోకి అడుగుపెట్టి గురువారంతో 18ఏళ్లయింది. ఈ సందర్భంగా మహేష్ అభిమానులు, ప్రేక్షకులు ఈ జంటకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. 2000లో వచ్చిన ‘వంశీ’ సినిమాలో తొలిసారి వీరిద్ధరూ కలిసి నటించారు. షూటింగ్‌ సమయంలోనే ప్రేమలో పడిన ఈ జంట ఐదేళ్లు ప్రేమాయణం కొనసాగించి 2005లో ఘనంగా వివాహాం చేసుకున్నారు. కాగా శుక్రవారం వీరి మ్యారేజ్‌ డే సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాలో ఒకరికొకరు విషెస్‌ తెలుపుకున్నారు.

నమ్రత సోషల్ మీడియాలో ‘మేము తీసుకున్న అత్యుత్తమ నిర్ణయానికి 18ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. మహేష్‌ బాబుకు వివాహా వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు’ అంటూ మహేష్‌తో కలిసి ఉన్న పాత ఫోటోను అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకుంది. ఇక మహేష్‌ బాబు ‘మా ప్రయాణానికి 18 సంవత్సరాలు. మనం ఎప్పటికి ఇలాగే కొనసాగాలి. వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు నమ్రత శిరోద్కర్‌’ అంటూ నమ్రతతో కలిసి ఉన్న పోస్ట్‌ను షేర్‌ చూశాడు. ఈ జంటకు పలువురు సెలబ్రెటీలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ తమ పెళ్లి రోజును విదేశాల్లో సెలబ్రెట్‌ చేసుకుంటున్నారు.

18 years together and forever to go! Happy anniversary NSG ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/E1uHd2k7q5

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) February 10, 2023