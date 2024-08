August 2, 2024 / 06:46 PM IST

Maharaja | త‌మిళ న‌టుడు విజ‌య్ సేతుప‌తి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మహారాజ (Maharaja). భారీ అంచ‌నాల న‌డుమ జూలై 14న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం త‌మిళంతో పాటు తెలుగులో మంచి విజ‌యాన్ని అందుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. త‌మిళ‌నాడులో రూ.100 కోట్ల వ‌సూళ్లను రాబట్ట‌డ‌మే కాకుండా విజ‌య్ కెరీర్‌లో మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది ఈ చిత్రం. అయితే ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వ‌చ్చిన అనంత‌రం ఓటీటీలో కూడా రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ చూసిన కోలీవుడ్ హీరో, త‌మిళ వెట్రి క‌ళ‌గం పార్టీ అధినేత ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ చిత్రంపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించ‌డ‌మే కాకుండా.. చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు నిథిల‌న్ స్వామినాథ‌న్‌ను క‌లుసుకుని ప్ర‌త్యేకంగా అభినందించాడు.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా చూసిన త‌మిళ అగ్ర న‌టుడు ర‌జినీకాంత్ సినిమాపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించ‌డంతో పాటు ద‌ర్శ‌కుడు నిథిల‌న్ స్వామినాథ‌న్‌ను త‌న ఇంటికి ప్ర‌త్యేకంగా పిలుచుకోని అభినందించాడు. ఇక రజినీతో దిగిన ఫోటోలను దర్శకుడు నిథిలన్ తన ఎక్స్ పేజీలో షేర్ చేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ప్ర‌త్యేక పోస్ట్ పెట్టాడు.

ప్రియమైన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సార్. మీతో ఈ అద్భుతమైన సమావేశానికి ధన్యవాదాలు. మిమ్మ‌ల్ని క‌ల‌వ‌డం మీతో మాట్లాడ‌టం అనేది జీవితం గురించి నవల చదివినట్లుగా అనిపించింది. మీ ఆతిథ్యం వినయం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉండాలి. మహారాజా సినిమా మీకు న‌చ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీకు మ‌రోసారి ధన్యవాదాలు అంటూ నిథిల‌న్ స్వామినాథ‌న్ రాసుకోచ్చాడు.

Dear super star @Rajinikanth sir, thank you for the charismatic meeting. it was like reading a novel of life, experience, understanding of the way of living from the golden hands of Kollywood..

I am awestruck by your hospitality and humility. I am touched to know how much you… pic.twitter.com/HbcvFsBLR4

— Nithilan Saminathan (@Dir_Nithilan) August 2, 2024