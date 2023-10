MAD Promotions | వీవీఐటీ కాలేజ్‌లో మ్యాడ్ టీం ప్రమోషన్స్‌.. ఫొటోలు, వీడియో వైరల్

MAD Promotions | టాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ బావమరిది నార్నే నితిన్ వన్‌ ఆఫ్ హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం మ్యాడ్‌ ( MAD). ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. అక్టోబర్ 6న థియేటర్‌లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది టీం.

October 5, 2023 / 09:04 PM IST

MAD Promotions | టాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ బావమరిది నార్నే నితిన్ వన్‌ ఆఫ్ హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం మ్యాడ్‌ ( MAD). యూత్‌ఫుల్ కాలేజ్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కళ్యాణ్ శంకర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 6న థియేటర్‌లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది టీం. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

కాగా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా గుంటూరులోని వీవీఐటీ కాలేజ్‌ (VVIT College)కి వెళ్లింది మ్యాడ్ టీం. కాలేజీ స్టూడెంట్స్‌ డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు. కాలేజ్‌ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, రామ్, శ్రీ గౌరీ ప్రియా రెడ్డి, అననతిక సనీల్‌కుమార్, గోపికా ఉద్యన్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు.

ఈ మూవీని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమా బ్యానర్‌లపై హారిక సూర్యదేవర, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు.

వీవీఐటీ కాలేజ్‌లో ప్రమోషన్స్‌..

మ్యాడ్‌ ట్రైలర్‌..