Lokesh Kanagaraj | సినీ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్‌ కాంబినేషన్లలో ఒకటి విజయ్‌ (Vijay)-లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj). మాస్టర్ సినిమా తర్వాత ఈ ఇద్దరూ కలిసి దళపతి 67 ప్రాజెక్ట్‌ కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి లియో (Leo.. Bloody Sweet) టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేస్తూ.. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్‌ ప్రోమో వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా ఇవాళ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఓ స్టిల్ ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

షూటింగ్ లొకేషన్‌లో స్టార్ హీరో విజయ్‌తో మాట్లాడుతున్న కూల్‌ స్టిల్‌ను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేస్తూ.. నా ప్రతీ విషయంలో.. విజయ్‌కు ధన్యవాదాలు.. అని ట్వీట్ చేశాడు. లియో చిత్రంలో త్రిష ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. లియో ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్‌దత్‌, యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్, ప్రియా ఆనంద్‌, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

లియో మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌తోపాటు రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ సంభాషణలు అందిస్తున్నారు. ఖైదీ, విక్రమ్‌ లాంటి డిఫరెంట్ జోనర్‌ సినిమాలతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించాడు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌. లియో సినిమాతో మరోసారి బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేయడం పక్కా అని గ్లింప్స్ వీడియోతోనే హింట్ ఇచ్చేశాడు. లోకేశ్‌కు త్రిష‌, సంజయ్‌ దత్‌తోపాటు ఇతర టీం మెంబర్స్ బర్త్ డే విషెస్‌ చెబుతూ షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

విజయ్‌తో కూల్‌కూల్‌గా ఇలా..

