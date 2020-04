ఏప్రిల్ 5 రాత్రి 9 గంటలకు 9 నిమిషాలపాటు ఎవ‌రి ఇళ్ల‌ల్లో వారు లైట్లు ఆఫ్ చేసి ఆరు బ‌య‌ట కుటుంబ స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి దీపాలు, కొవ్వొత్తులు లేదంటే సెల్ టార్చ్ వెలిగించాల‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ పిలుపు నిచ్చిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఆయ‌న పిలుపుని స్వాగ‌తిస్తూ ప‌లువురు సినీ సెల‌బ్రిటీలు కూడా ప్ర‌తి ఒక్క‌రు దీపాలు వెలిగించండి. క‌రోనాని పారద్రోలండని సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా చెబుతున్నారు.



తాజాగా నాగార్జున త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వీడియో షేర్ చేశారు. ఇందులో ఏప్రిల్ 5 ఆదివారం రాత్రి 9 గం.ల‌కి ప్ర‌జ‌లంద‌ర‌ని దీపాలు వెలిగించి క‌రోనాని పార‌ద్రోలుదాం అని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. జ‌న‌తా క‌ర్ఫ్యూ రోజున మ‌న‌మంద‌రం చూపించిన సంఘీభావం మ‌రోసారి చూపుదాం. దేశ‌మంతా ఒక్క‌టే అని చాటుదాం. ఐక‌మత్యంతో క‌రోనాపై మ‌న చేస్తున్న పోరాటం కొన‌సాగుతుంద‌ని తెలియ‌జేద్ధాం అని నాగార్జున స్ప‌ష్టం చేశారు.



Let’s all light a lamp on April 5 th 9pm for 9 minutes to drive the corona darkness away!! #IndiaFightsCorona #9MinutesForIndia #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/w1RvQ2KPO0