September 23, 2023 / 02:57 PM IST

Leo | త‌మిళ‌ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం లియో (Leo.. Bloody Sweet). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియోతోపాటు నా రెడీ సాంగ్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

లియో మూవీ నుంచి ఒక భారీ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఉండ‌బోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలుపుతూ.. ”లియో స‌ర్‌ప్రైజ్‌ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి మేమంతా ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నామో చెప్పడానికి మా దగ్గర మాటలు లేవు. మీ అంద‌రికి వచ్చే నెల‌లో ఆ స‌ర్‌ప్రైజ్ చూపించడానికి మేము ఆగ‌లేకపోతున్నాము. పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటూ అహింసా ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ ఎక్స్‌లో రాసుకోచ్చింది. అయితే ఈ స‌ర్‌ప్రైజ్ విడుద‌ల తేదీకి సంబంధించి ఎటువంటి అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించ‌లేదు.

We have no words to describe our excitement for this upcoming #LEO surprise. Can’t wait to show you all next month! Just remember the name — #AhimsaEntertainment 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rfLKS25VFl

— Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) September 23, 2023