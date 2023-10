October 20, 2023 / 11:33 AM IST

Tiger 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం టైగర్ 3. టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో సల్మాన్‌ నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే జోనర్‌లో ఇప్పుడు టైగర్‌ 3 (Tiger 3) రాబోతుంది. మనీశ్‌ శర్మ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్, గ్లింప్స్, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ లేకే ప్రభుకా నామ్ (Leke Prabhu Ka Naam) సాంగ్‌ను ద‌సరా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 23న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా ఈ సాంగ్ టీజ‌ర్‌ను చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో విడుద‌ల చేసింది. ఇక ఈ సాంగ్ టీజ‌ర్‌ను చూస్తే.. ఫుల్ పార్టీ మోడ్ సాంగ్‌లా ఉంది. యాక్షన్‌ స్పై థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 12న‌ విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించారు. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ ఈ సినిమా ఏకకాలంలో రిలీజ్‌ కాబోతుంది.

Tiger & Zoya are ready to party! #LekePrabhuKaNaam dropping hot on 23rd Oct on https://t.co/Jt7qgSTwNB Dekho ek choti jhalak…#Tiger3 arriving in cinemas on 12th November. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.#KatrinaKaif | @emraanhashmi | #ManeeshSharma | @yrf |… pic.twitter.com/Sh1hKiyI1U

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 20, 2023