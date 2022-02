February 26, 2022 / 08:36 PM IST

Bigg Boss OTT Telugu | బిగ్‌బాస్ నాన్ స్టాప్ అంటూ ఓటీటీలో ఫుల్ టు ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ అందించేందుకు బిగ్ బాస్ ఓటీటీ కంటెస్టెంట్లు సిద్ధ‌మ‌య్యారు. బిగ్ బాస్ ఓటీటీ కోసం మొత్తం 17 మంది కంటెస్టెంట్లు హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక చివ‌రి కంటెస్టెంట్‌గా బిగ్ బాస్ 4 ర‌న్న‌ర్ అఖిల్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వారియ‌ర్‌గా బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లిన అఖిల్‌.. తాను ఫైట‌ర్‌గా ఈసారి రంగంలోకి దిగి.. బిగ్ బాస్ క‌ప్‌ను గెలుచుకుంటా అని ధీమా వ్య‌క్తం చేశాడు. అఖిల్ కంటే ముందు.. బిగ్ బాస్ 5 కంటెస్టెంట్ హ‌మీదా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Butta Bomma #HamidaKhatoon makes a return to #BiggBoss as a warrior! But first she slays the dance floor!#BiggBossNonStop #disneyplushotstar @DisneyPlusHS @iamnagarjuna @EndemolShineIND pic.twitter.com/YWB1TdSFWQ

— DisneyPlus Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) February 26, 2022