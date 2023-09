September 19, 2023 / 06:33 PM IST

Kriti Sanon | బాలీవుడ్‌ యాక్టర్ టైగర్‌ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff )‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం గణపథ్ (Ganapath)‌. కృతిసనన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ‘గణపథ్‌‌’ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి వికాస్‌భల్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా మేకర్స్‌ గణేశ్‌ చతుర్థిని పురస్కరించుకొని కృతిసనన్‌ (Kriti Sanon)‌ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

కృతిసనన్ ఫుల్ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. ఇప్పటికే మేకర్స్ విడుదల చేసిన గణపథ్‌ ఫస్ట్ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, రెహమాన్‌, జమీల్‌ ఖాన్‌, గిరీష్‌ కులకర్ణి, శ్రుతి మీనన్‌, జియాద్‌ బక్రీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గుడ్‌ కో, పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్‌ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. విశాల్‌ మిశ్రా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

కృతిసనన్‌ గణపథ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

AMITABH BACHCHAN – TIGER SHROFF – KRITI SANON: ‘GANAPATH’ NEW POSTER IS HERE… On the auspicious occasion of #GaneshChaturthi , Team #Ganapath : A Hero Is Born – starring #AmitabhBachchan , #TigerShroff and #KritiSanon – unveils #NewPoster featuring #KritiSanon … In *cinemas* 20 Oct… pic.twitter.com/LhywRizL8j

She is fierce. She is unstoppable. She is ready to kill.#MeetJassi#Ganapath in cinemas this Dussehra, 20th October. pic.twitter.com/XQOOklIRDb

— Kriti Sanon (@kritisanon) September 19, 2023