July 21, 2024 / 11:34 AM IST

Murari Re Release | సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రం మురారి రీ రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. మ‌హేశ్ బాబు బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ఆగ‌ష్టు 09న ఈ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేయ‌బోతున్నారు. ఇప్ప‌టికే దీనికి సంబంధించి వెడ్డింగ్ కార్డులు కూడా వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక తెలుగు మీడియా వెబ్‌సైట్ చేసిన వ్యాఖ్య‌ల‌కు కృష్ణ‌వంశీ గ‌ట్టి కౌంట‌ర్ ఇచ్చాడు.

ఒకేసారి ఇద్దరు దర్శకుల సినిమాలు రీ-రిలీజ్ కు రెడీ అవుతుంటే.. ఓ దర్శకుడిపై ప్రశంసలు, మరో దర్శకుడిపై విమర్శలు పడుతున్నాయి. గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే.. ప్రశంసలు అందుకుంటున్న కృష్ణవంశీ మురారితో మహేష్ కు ఫ్లాప్ ఇవ్వగా.. విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్జీవీ, శివతో నాగార్జునకు పెద్ద హిట్టిచ్చాడు. అని ఒక న్యూస్ వెబ్‌సైట్ ఎక్స్ వేదిక‌గా రాసుకోచ్చింది. అయితే దీనికి గ‌ట్టి కౌంట‌ర్ ఇచ్చాడు ద‌ర్శ‌కుడు కృష్ణవంశీ.

హలో అండీ.. నేను మురారి సినిమా తూర్పుగోదావరి జిల్లా హక్కులకు సంబంధించి ఐదేళ్ల పాటు నిర్మాత ఎన్‌.రామలింగేశ్వరరావు ద‌గ్గ‌రి నుంచి రూ.55 ల‌క్ష‌ల‌కు కొన్నాను. ఫ‌స్ట్ ర‌న్‌లో 1 కోటి 30 లక్షలు కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఒక‌వేళ క‌లెక్ష‌న్లు సినిమా హిట్‌ను నిర్ణ‌యిస్తే.. ఈ సినిమా ఫ్లాఫ్‌ లేదా సూపర్‌హిట్ అనేది మీరే నిర్ణయించుకోండి సర్‌. ధన్యవాదాలు’ అని రాసుకోచ్చాడు. కాగా ఇందుకు సంబంధించిన పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతుంది.

Hellllloooooo helloo Andi .. I bought MURARI for east godavari from producer N RAMALINGESWRAO garu for 55lks for 5 years .. I got 1 crore 30 lks in d first run Andi … If collections r d measure then u decide sir whether it’s FLOP r superhit ,. THQ somuch sir ❤️🙏 GOD BLESS https://t.co/0aLr53uTtq

— Krishna Vamsi (@director_kv) July 20, 2024