November 4, 2023 / 01:08 PM IST

Kota Bommali Movie | టాలీవుడ్ హీరో శ్రీకాంత్‌ మేక (Srikanth Meka), వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌(Varalakshmi), రాహుల్‌ విజయ్‌, శివాని రాజశేఖర్‌(Shivani Rajashekar) ముఖ్యతారలుగా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘కోట బొమ్మాళి పీఎస్‌’(Kota bommali Ps). మలయాళంలో విజయవంతమైన ‘నయట్టు’ సినిమాకు ఈ సినిమా రీమేక్‌గా వ‌స్తుంది. తేజ మార్ని ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ”లింగి లింగి.. లింగిడి” అంటూ ఫ‌స్ట్ సింగిల్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకోవ‌డమే కాకుండా.. చార్ట్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. ఇక ఈ మూవీ నుంచి టీజ‌ర్ ఎప్పుడు వ‌స్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అంటూ ఆడియ‌న్స్ ఎదురుచూస్తుండ‌గా టీజ‌ర్‌పై మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ టీజ‌ర్‌ను న‌వంబ‌ర్ 06న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్రబృందం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. ఇక పోలీసులు, రాజకీయాల చుట్టూ తిరిగే పొలిటికల్ డ్రామాగా కోటబొమ్మాళి పీఎస్ సినిమా ఉండనుంది. గీతాఆర్ట్స్2 పతాకంపై బన్నీ వాసు, విద్య కొప్పినీడి నిర్మిస్తుండ‌గా.. ఈ సినిమాను న‌వంబ‌ర్ 24న విడుద‌ల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: జగదీష్‌ చీకాటి, సంగీతం: రంజిన్‌ రాజ్‌, మిధున్‌ ముకుందన్‌.

The hunt now begins with the #KotabommaliPS teaser 🔥

Teaser out on November 6th 💥

Grand release worldwide on November 24th ❤‍🔥@actorsrikanth #BunnyVass #VidyaKoppineedi @GA2Official @DirTejaMarni @varusarath5 @bhanu_pratapa @Rshivani_1 @ActorRahulVijay @DopJagadeesh… pic.twitter.com/u4db6Vs1Hj

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) November 4, 2023