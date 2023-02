Naatu Naatu | కొరియన్ ఎంబసీ స్టాఫ్‌ నాటు నాటు డ్యాన్స్ అదిరిందంతే.. వీడియో

February 26, 2023 / 06:06 PM IST

గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ టాప్‌ ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న భారతీయ సినిమా ఏదంటే.. ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా చెప్పే పేరు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR). ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకే స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది నాటు నాటు సాంగ్ (Naatu Naatu Dance). ఈ సాంగ్‌ ప్రోమో విడుదలైన కొన్ని క్షణాల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా.. నాటు నాటు డబ్‌స్మాష్‌ వీడియోలు నెట్టింట దర్శనమిచ్చాయంటే క్రేజ్‌ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

పక్కా తెలంగాణ యాసలో నాటు నాటు అంటూ ఉక్రెయిన్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌ లొకేషన్‌లో సాగే ఈ పాటను జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, రాంచరణ్‌ వేసిన ఊరమాస్‌ స్టెప్పులు అన్ని భాషల ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది. ఇప్పుడు ఈ సూపర్ హిట్ మాస్ ట్రాక్‌కు కొరియన్‌ ఎంబసీ ఇన్ ఇండియా (Korean Embassy in India) స్టాఫ్‌ అదిరిపోయే స్టెప్పులేసి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. కొరియన్ అంబాసిడర్ చాంగ్‌ జే-బొక్‌ తన స్టాఫ్‌తో కలిసి చేసిన డ్యాన్స్ ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టంట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఒరిజినల్ వెర్షన్‌ స్థాయికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా డ్యాన్స్ ఇరగదీసే ప్రయత్నం చేశారు కొరియన్ స్టాఫ్‌. ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్ రేసులో నాటు నాటు ఒరిజినల్ సాంగ్‌ హాలీవుడ్ సినిమాలను సైతం వెనక్కి నెట్టేసి ఫైనల్‌ నామినేషన్స్ లో కూడా నిలిచిందంటే.. సాంగ్‌ మేనియా ఏ రకంగా ఉందో తెలిసిపోతుంది.

కొరియన్‌ ఎంబసీ స్టాఫ్‌ నాటు నాటు డ్యాన్స్ ..

𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐑𝐑𝐑 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 – 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚

Do you know Naatu?

We are happy to share with you the Korean Embassy's Naatu Naatu dance cover. See the Korean Ambassador Chang Jae-bok along with the embassy staff Naatu Naatu!! pic.twitter.com/r2GQgN9fwC

— Korea Embassy India (@RokEmbIndia) February 25, 2023