September 13, 2024 / 03:29 PM IST

Nayanthara | కోలీవుడ్ స్టార్ న‌టి న‌య‌న‌తార త‌న ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతా హ్యాక్ అయిన‌ట్లు తెలిపింది. త‌న అకౌంట్ నుంచి వ‌చ్చే సందేశాలకు కానీ, ట్విట్ల‌కు కానీ స్పందించకండి అంటూ న‌య‌న‌తార ఎక్స్ వేదిక‌గా రాసుకోచ్చింది. త‌న అకౌంట్ హ్యాక్‌పై సైబ‌ర్ పోలీసుల‌కు కంప్ల‌యింట్ చేశాన‌ని త్వ‌ర‌లోనే మీ ముందుకు వస్తానని వెల్లడించింది. ఈ మ‌ధ్య సినీ ప్ర‌ముఖుల సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్స్ హ్యాక్‌కు గురవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. గ‌త నెల బాలీవుడ్ న‌టుడు అర్జున్ రాంపాల్ ఖాతా కూడా హ్యాక్‌కు గురైంది.

న‌య‌న‌తార సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే.. గ‌తేడాది జ‌వాన్‌, అన్నపూర‌ణి సినిమాల‌తో మంచి విజ‌యాల‌ను అందుకుంది. ప్ర‌స్తుతం టెస్ట్ సినిమాతో పాటు త‌ని ఒరువ‌న్ పార్ట్ 2, మ‌న్న‌న్‌గ‌ట్టి 1960, డియ‌ర్ స్టూడెంట్స్ అనే సినిమాలో న‌టిస్తుంది.

Account has been hacked. Please ignore any unnecessary or strange tweets being posted.

— Nayanthara✨ (@NayantharaU) September 13, 2024