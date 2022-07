July 14, 2022 / 10:00 AM IST

Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha Glims Date | వినూత్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ త‌న న‌ట‌న‌, అభిన‌యంతో సినీరంగంలో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు కిర‌ణ్ అబ్బ‌వ‌రం. చేసింది నాలుగు సినిమాలే అయినా ప్రేక్ష‌కుల‌లో మంచి స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. ఈ ఏడాది మొద‌ట్లో ‘సెబాస్టియ‌న్‌’తో నిరాశ‌ప‌రిచిన ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన ‘స‌మ్మ‌త‌మే’ చిత్రంతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంట‌ర్టైన్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘విన‌రో భాగ్య‌ము విష్ణుక‌థ’. ముర‌ళీ కిషోర్ అబ్బూరు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ సినిమా గురించి మేక‌ర్స్ బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను గురువారం సాయంత్రం 5.02 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తాజాగా పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. రొమాంటిక్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో కిర‌ణ్‌కు జోడీగా క‌శ్మీరా ప‌ర‌దేశి హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. అల్లు అర‌వింద్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో గీతా ఆర్స్ట్-2 బ్యాన‌ర్‌పై బ‌న్నీ వాస్ నిర్మాతగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నాడు. చైత‌న్య భ‌ర‌ద్వాజ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డానియెల్ విశ్వాస్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. కిర‌ణ్ మ‌రోవైపు ‘నేను మీకు బాగా కావాల్సిన‌వాడిని’ షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ప్ర‌ముఖ దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కుడు కోడి రామ‌కృష్ణ కూతురు కోడి దివ్వ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంది.

This is going to be the best ❤️#vbvk #VinaroBhagyamuVishnuKatha pic.twitter.com/SWbnBaRcyb

— Kiran Abbavaram (@Kiran_Abbavaram) July 13, 2022