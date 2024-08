Max The Movie | దేవరతో పోటీకి సై అంటోన్న ఈగ విలన్‌.. మాక్స్ వచ్చేది అప్పుడే..!

August 22, 2024 / 03:28 PM IST

Max The Movie | ఈగ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాడు కన్నడ స్టార్ యాక్టర్ కిచ్చా సుదీప్. ఆ తర్వాత విక్రాంత్ రోన సినిమాతో తెలుగులో సూపర్ వసూళ్లు రాబట్టి.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించాడు. ఇప్పుడు మాక్స్ (Max The Movie) సినిమాతో మరోసారి వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అంటున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర వార్త మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తోంది.

సుదీప్‌ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో పోటీ పడబోతున్నాడన్న క్రేజీ అప్‌డేట్ మూవీ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. తారక్ నటిస్తోన్న దేవర పార్టు 1 సెప్టెంబర్‌ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుందని తెలిసిందే. తాజా సమాచారం ప్రకారం మాక్స్ చిత్రాన్ని కూడా ఇదే రోజున విడుదల చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారని ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో న్యూస్ ఒకటి తెరపైకి వచ్చింది. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తారక్ నటిస్తోన్న దేవర గ్లింప్స్ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తూ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. మాస్ మూవీ లవర్స్‌కు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించడం ఖాయమని గ్లింప్స్ చెప్పకనే చెబుతోంది.

ఇక విజయ్‌ కార్తికేయన్ (Vijay Karthikeyan) డైరెక్ట్ (డెబ్యూ) చేస్తున్న మాక్స్‌ మూవీ టైటిల్ టీజ‌ర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. రాబోయే వాళ్ళు అగ్ని పర్వతం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. భూకంపం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.. తుఫాన్ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. సునామీ నుంచి కూడా తప్పించుకోవచ్చు కానీ వీడితో పెట్టుకుంటే సావు లేని వరంతో పుట్టినోడు కూడా చచ్చిపోతాడు.. అంటూ కిచ్చాసుదీప్ క్యారెక్టర్‌ను ఎలివేట్‌ చేసే సన్నివేశాలు సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌తోపాటు మాస్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ ఉన్న తారక్‌, సుదీప్ మధ్య పోటీ ఎలా ఉంటుందనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

Exciting news in the film world! 🎬It’s being speculated that #MaxTheMovie will hit theaters on September 27th! 🔥Starring the incredible #KicchaSudeep, this film is already generating a lot of buzz. Stay tuned for more updates! pic.twitter.com/ZHfHByCU1m

— Rohan (@I_AMROHANVERMA) August 22, 2024