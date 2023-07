Kiara Advani Birthday Look On The Way From Game Changer

Game changer | కియారా అద్వానీ ఫ్యాన్స్‌ గెట్‌ రెడీ.. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ బర్త్‌ డే గిఫ్ట్ రెడీ..!

Game changer | ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ స్టార్ రాంచరణ్‌ (Ram Charan) నటిస్తున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game changer)లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది కియారా అద్వానీ (Kiara Advani). రేపు కియారా అద్వానీ బర్త్‌ డేను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేసేందకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారని తాజా వార్త నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

July 30, 2023 / 05:01 PM IST

Game changer | బాలీవుడ్‌ నుంచి వచ్చి తెలుగులో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న హీరోయిన్లలో టాప్‌లో ఉంటుంది కియారా అద్వానీ (Kiara Advani). సినిమా సినిమాపై కొత్త కొత్తగా కనిపిస్తూ.. నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తుంటుంది. ఈ భామ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ స్టార్ రాంచరణ్‌ (Ram Charan) నటిస్తున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game changer)లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రేపు కియారా అద్వానీ బర్త్‌ డేను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్‌ చేసేందకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారని తాజా వార్త నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

లేటెస్ట్ సమాచారం ప్రకారం రేపు గేమ్‌ ఛేంజర్‌ నుంచి కియారా అద్వానీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేయబోతున్నారట. ఇంతకీ ఈ భామను శంకర్‌ ఎలా చూపించబోతున్నాడో అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు రేపటితో క్లారిటీ రానుందన్నమాట. RC 15 ప్రాజెక్టుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్‌ (Shankar)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని 2024 సమ్మర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారుఇప్పటికే విడుదల చేసిన గేమ్‌ ఛేంజర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌ విలన్‌గా నటిస్తుండగా..రాజోలు భామ అంజ‌లి మరో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు ఈ మూవీని అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ చిత్రానికి కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.

ఇటీవలే సిల్వర్‌ కలర్‌ చమ్‌కీలతో డిజైన్‌ చేయబడ్డ గులాబీ రంగు డ్రెస్‌లో ర్యాంప్‌పై హొయలుపోతూ షోకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. India Couture Week 2023లో బార్బీ డాళ్‌లా మెస్మరైజ్‌ చేస్తున్న ఇప్పుడు నెటిజన్లకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. నెమలి ర్యాంప్‌వాక్ చేస్తుందా..? అన్నట్టుగా ఉన్న కియారా విజువల్స్‌ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

కియారా అద్వానీ ర్యాంప్‌వాక్..

#KiaraAdvani being the modern-day Barbie as she turned showstopper for a couture show last evening. 💞 pic.twitter.com/O2Lqh9LbMU — Filmfare (@filmfare) July 26, 2023

Mumma Malhotra is so cuteee

And ofc her DIL is the brand ambassador of cuteness 💕🌸#KiaraAdvani pic.twitter.com/CfFHspcljm — ˢ ᶦ ᵈ ᵏ ᶦ ᵃ ʳ ᵃ❤️ (@tishai1505) July 25, 2023