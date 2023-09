September 2, 2023 / 04:19 PM IST

Khushi Movie Collections | విజయ్‌ దేవరకొండకు సాలిడ్‌ హిట్ పడి ఏళ్లయింది. టాక్సీవాలా తర్వాత ఇప్పటివరకు విజయ్‌కు మరో హిట్టే లేదు. దాని తర్వాత రిలీజైన మూడు సినిమాలు ఒకదానికి మించి మరోటి అల్ట్రా డిజాస్టర్‌లుగా మారాయి. ఇక గతేడాది రిలీజైన లైగర్‌ గురించి చెప్పడానికి అసలేం లేదు. రెండేళ్ల కష్టం బూడిదలో వేసిన పోసిన పన్నీరైంది. పైగా రిలీజ్‌కు ముందు విజయ్‌ ఓవర్‌ కాన్ఫిడెంట్‌గా చేసిన కామెంట్స్‌తో ట్రోలర్‌ రాయుళ్లకు టార్గెట్‌ అయ్యాడు. మళ్లీ దాన్నించి బయటకు రావాలంటే వీర లెవల్‌ హిట్టు పడాలి. ఇక నిన్న రిలీజైన ఖుషీ విజయ్‌కు ఆ రేంజ్‌ హిట్టే ఇచ్చింది. కొంత వరకు మిక్స్డ్‌ రివ్యూలు వచ్చినా..ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ అందరూ కలిసి యునానిమస్‌ హిట్‌ చేసేశారు.

మాములుగా విజయ్‌ సినిమాల టాక్‌ ఎలాగున్నా ఓపెనింగ్స్‌ మాత్రం అదిరిపోయే రేంజ్‌లో వస్తుంటాయి. ప్రీమియర్ల నుంచి డివైడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకున్న లైగర్‌ సైతం మంచి ఓపెనింగ్సే రాబట్టింది. కాగా లెటెస్ట్‌గా రిలీజైన ఖుషీ కూడా తొలిరోజే అదిరిపోయే కలెక్షన్‌లు సాధించింది. ఒక్క తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఖుషీ సినిమా రూ.9.87 కోట్ల షేర్‌ను సాధించింది. వరల్డ్‌ వైడ్‌గా ముప్పై కోట్ల గ్రాస్‌ను రాబట్టి తిరుగులేని కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు విజయ్‌. లైగర్‌ వంటి ఘోర ప్లాప్‌ తర్వాత ఈ రేంజ్‌ కంబ్యాక్‌ ఇవ్వడం అంటే మాములు విషయం కాదు. అది కూడా ఓ సాధా సీదా స్టోరీతో. ఇక శని, ఆదివారాల బుకింగ్స్‌ కూడా ఓ రేంజ్‌లో ఉన్నాయి.

శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో విజయ్‌కు జోడీగా సామ్‌ నటించింది. వీళ్ల పేయిర్‌ స్క్రీన్‌పై అద్భుతంగా ఉందని పలువురు నెజిజన్లు తెలుపుతున్నారు. మైత్రీ సంస్థ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు హేషమ్ అబ్దుల్ వాహద్‌ స్వరాలు సమకూర్చాడు. ఇక వచ్చే వారం రిలీజ్ కాబోతున్న జవాన్‌ వరకు ఈ సినిమాకు పెద్దగా పోటీ లేదు. పైగా జవాన్‌పై కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరీ అంత బజ్‌ కూడా ఏమి లేదు. ఈ టైమ్‌ను సరిగ్గా వాడుకుంటే మట్టుకు విజయ్‌ కెరీర్‌లో మరో మైలురాయిగా నిలిచిపోవడం ఖాయం.

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 2, 2023