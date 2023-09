Yash | అవతార్‌ స్టంట్‌ డైరెక్టర్‌తో కేజీఎఫ్‌ హీరో యశ్‌.. నయా అప్‌డేట్ ఇదే..!

September 28, 2023 / 03:20 PM IST

Yash | కేజీఎఫ్‌ ప్రాంచైజీతో గ్లోబల్‌ ఇండస్ట్రీని షేక్‌ చేశాడు కన్నడ హీరో యశ్ (Yash) ‌. ఈ ప్రాంఛైజీతో రికార్డులు సృష్టించి టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు. కేజీఎఫ్‌ హీరో కాంపౌండ్ నుంచి రాబోయే 19వ సినిమాపైనే ఇప్పుడు అందరి ఫోకస్‌ ఉంది. Yash 19గా రాబోతున్న ఈ చిత్రం మోస్ట్ అవెయిటెడ్‌ పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో ఒకటి. నేషనల్‌ అవార్డు విన్నింగ్ మలయాళ దర్శకుడు గీతూ మోహన్‌దాస్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని యశ్‌ నిర్మించబోతుండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

ఇదిలా ఉంటే యశ్‌ లండన్‌లో దిగిన ఫొటో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. రాకింగ్ స్టార్ హాలీవుడ్‌ స్టంట్ డైరెక్టర్‌ జేజే పెర్రీ (JJ Perry)తో దిగిన ఫొటో ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్‌ చేస్తోంది. జేజే పెర్రీ Avatar The Way of Waterతోపాటు పలు హిట్ చిత్రాలకు పనిచేశారు. యశ్‌ ప్రస్తుతం లండన్‌లో తన కొత్త సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నట్టు సమాచారం. యశ్‌ 19వ సినిమాకు జేజే పెర్రీ స్టంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ క్రేజీ అప్‌డేట్‌పై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనుంది యశ్‌ టీం.