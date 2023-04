April 2, 2023 / 09:01 PM IST

పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన చిత్రం దసరా (Dasara). నాని (Nani), కీర్తిసురేశ్ (Keerthy Suresh) కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వం వహించిన దసరాలో ధరణిగా నాని, వెన్నెలగా కీర్తిసురేశ్‌ పోషించిన పాత్రలకు మంచి మార్కులు పడ్దాయి. ఇక ఈ సినిమాలో కథానుగుణంగా వచ్చే సిల్క్‌ బార్‌కు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. తన అందం, అభినయంతో సినీ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసిన దివంగత అలనాటి అందాల సిల్క్‌ స్మితపై అభిమానంతో బార్‌కు ఈ పేరు పెట్టుకుంటారు వీర్లపల్లి వాసులు.

సిల్క్ స్మిత (Silk Smitha) కెరీర్‌లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టిల్‌ను సినిమాలో ఫ్రేమ్‌గా వాడారు. సిల్క్‌ స్మిత ఓరచూపుతో కట్టిపడేసే లుక్‌లో ఉన్న ఫొటో సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలుస్తుంది. ఇప్పుడిదే స్టైల్‌ను కీర్తిసురేశ్‌ కూడా ఫాలో అవుతూ ఫొటో దిగింది. సిల్క్‌ బార్‌ ముందున్న సిల్క్‌ స్మిత స్టిల్‌ ముందు అచ్చు అలాగే పోజులిస్తూ దిగిన ఫొటోను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేసింది. సిల్క్‌ స్మితలా అనిపిస్తుంది.. సెట్‌ (సిల్క్‌ బార్‌)ను తీసివేయడానికి ముందు ఈ ఫొటోను క్లిక్‌ చేయాల్సి వచ్చింది. “సిల్కు బారు‌”తో నాకెలాంటి సంబంధం లేదని మీ అందరికీ తెలుసు.. అని ట్వీట్ చేసింది. ఇప్పుడీ ఫొటో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

సింగరేణి ఏరియాలోని వీర్లపల్లి గ్రామం చుట్టూ తిరిగే కథాంశం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో సాయికుమార్‌, మలయాళ నటుడు షైన్‌ టామ్‌ చాకో, సముద్రఖని, పూర్ణ, జరీనా వహబ్‌, కన్నడ నటుడు దీక్షిత్ శెట్టి కీలక పాత్రలు పోషించారు. శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీకి సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ సంగీతం అందించాడు. దసరా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది.

సిల్క్ స్మిత స్టైల్‌లో కీర్తిసురేశ్..

Feeling it like Silk 😁

Had to run and get this one clicked before the set was taken down! 😅

As you all know, I had nothing to do with “Silku Baru” 🤷‍♀#Dasara pic.twitter.com/GLZPGnAhKo

— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) April 2, 2023

దసరా ట్రైలర్‌..

టీజర్‌పై ఓ లుక్కేయండి..

ఛమ్‌కీలా అంగీలేసి ఓ వదినే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

