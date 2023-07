July 16, 2023 / 08:57 PM IST

Kannivedi Movie | ‘నేనుశైల‌జ’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మైన కీర్తి సురేష్‌ తెలుగు త‌నంతో కూడిన అభిన‌యంతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మాయ చేసింది. ‘మ‌హాన‌టి’తో ప్రేక్షకుల గుండెల్లో కుర్చీ వేసుకుని కూర్చుంది. ఈ సినిమా విజ‌యంతో కీర్తి సురేష్‌కు అవ‌కాశాలు క్యూ క‌ట్టాయి. కీర్తి కూడా వ‌చ్చిన ప్రతీ అవ‌కాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేది. కానీ అక్క‌డే ఆమె పెద్ద పొర‌పాటు చేసింది. అవ‌కాశాలు వ‌స్తున్నాయి కదా అని క‌థ‌ల గురించి ఆలోచించకుండా సినిమాల‌ను చేసింది. అవి కాస్త ఫ్లాప్‌లుగా నిలిచాయి. చాలా కాలం త‌ర్వాత సాని కాదియం, స‌ర్కారు వారి పాట‌ వంటి వ‌రుస‌ హిట్లతో మళ్లీ బౌన్స్‌ బ్యాక్‌ అయింది. ఇక ఈ ఏడాది వచ్చిన దసరాతో తిరుగులేని విజయం సాధించింది.

మహానటి తర్వాత మళ్లీ ఆ రేంజ్‌ నటన దసరా సినిమాలోనే కనిపించింది. వెన్నెల పాత్రలో నటించింది అనడం కంటే జీవించింది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ప్రస్తుతం కీర్తి బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో తెగ బిజీగా గడుపుతుంది. ఇప్పుడీమే చేతిలో అరడజను సినిమాలదాకా ఉన్నాయి. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్‌లో తాజాగా ఈ బ్యూటీ మరో సినిమాను పట్టాలెక్కించింది. కన్నివెడి అనే తమిళ సినిమాను కీర్తి సురేష్ స్టార్ట్‌ చేసింది. లేడి ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాగా రూపొందుతున్న ఈ మూవీని గణేష్ రాజ్‌ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతూ తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఒకే ఒక జీవితంతో బంపర్‌ హిట్టు సాధించిన డ్రీమ్‌ వారియర్స్‌ సంస్థ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్‌ మీదకు వెళ్లనుంది.

#Kannivedi 💥

Get ready for an enthralling cinematic journey! pic.twitter.com/JQsOvFFUgV

— DreamWarriorPictures (@DreamWarriorpic) July 16, 2023