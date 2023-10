October 9, 2023 / 04:59 PM IST

Keedaa Cola | పెళ్లి చూపులు (Pelli Choopulu), ఈ నగరానికి ఏమైంది (ENE) వంటి బంపర్‌ హిట్ల తర్వాత తరుణ్ భాస్క‌ర్ (Tharun Bhaskar) ద‌ర్శ‌క‌త్వంతో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘కీడా కోలా’ (Keedaa Cola ). తరుణ్‌ భాస్కర్, బ్రహ్మనందం, చైత‌న్య రావు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. సరికొత్త క్రైమ్‌ కామెడీ కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ద‌గ్గుబాటి రానా సమర్పణలో న‌వంబ‌ర్ 03న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్ విడుద‌ల కాగా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా విడుద‌ల ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండటంతో చిత్ర‌బృందం ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లు పెట్టింది.

తాజాగా ఈ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా ఒక ఇంట‌ర్వ్యూ నిర్వ‌హించ‌గా.. ‘కీడా కోలా’లోని నటినటులంతా హాజ‌ర‌య్యారు. ఇందులో స్టార్ కామెడియ‌న్ బ్రహ్మనందం కూడా ఉన్నారు. ఇక ఈ చిట్ చాట్ సంబంధించిన ఇంట‌ర్వ్యూని త్వ‌ర‌లో విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. వీజీ సైన్మా సంస్థ ప్రొడ్యూస్‌ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో బ్రహ్మానందం, రఘురామ్‌, రవీంద్ర విజయ్‌, చైతన్య రావు మదాడి తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తుండ‌గా.. వివేక్‌ సాగర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Cranking up the fun & COLAveri! Bringing a ton of excitement with the favourite Brahmanandam garu & the cast of #KeedaaCola soon🪳#KeedaaColaOnNov3

UK 🇬🇧 release by @TeamDreamZE @TharunBhasckerD @RanaDaggubati @VGSainma @VivekSudhanshuK @sripadnandiraj @UpendraVg… pic.twitter.com/1zGgI7ELJi

— DreamZ Entertainment UK (@TeamDreamZE) October 9, 2023