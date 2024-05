Kattappa To Fight With Salman Khan In Sikandar

Sikandar | క్రేజీ న్యూస్‌.. సికిందర్‌తో ఫైట్ చేయనున్న కట్టప్ప..!

May 26, 2024 / 07:13 PM IST

Sikandar | బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్‌ సల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan), కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ ఏఆర్ మురుగదాస్ (AR Murugadoss) కాంబోలో వస్తున్న సినిమా ‘సికందర్’ (Sikandar). నదియాద్వాలా గ్రాండ్‌సన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై సాజిద్ నదియాద్వాలా తెరకెక్కిస్తున్నారు. సికిందర్‌ను 2025 ఈద్ కానుక‌గా విడుద‌ల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి క్రేజీ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. సల్మాన్‌ఖాన్‌తో ఫైట్ చేయబోయే విలన్‌ ఎవరో తెలిసిపోయింది.

ఇంతకీ ఆ క్రేజీ యాక్టర్‌ ఎవరో కాదు.. బాహుబలి ప్రాంఛైజీలో కట్టప్పగా వరల్డ్‌ వైడ్‌గా పాపులారిటీ సంపాదించిన సత్యరాజ్‌. నేను రజినీకాంత్‌ స్నేహితుడిని.. సల్మాన్‌ఖాన్‌కు విలన్‌ను అంటూ కట్టప్ప ఓ చిట్‌ చాట్‌లో చెప్పి.. సికిందర్‌పై అప్‌డేట్‌ ఇచ్చినట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్‌లో ఓ వార్త హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. సికిందర్‌లో సల్మాన్‌ఖాన్‌తో కన్నడ సోయగం రష్మికమందన్నా రొమాన్స్ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్‌ అదిరిపోయే వార్త అందించి అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపారు.

మరి కట్టప్పగా మూవీ లవర్స్‌కు చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయే పాత్రలో మెరిసిన సత్యరాజ్‌ సికిందర్‌ ఎలా కనిపించబోతున్నది మాత్రం సస్పెన్స్ నెలకొంది. పుష్ప సినిమాతో వరల్డ్‌వైడ్‌గా సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మికమందన్నాను మురుగదాస్‌ సికిందర్‌లో ఎలాంటి పాత్రలో చూపించబోతున్నాడని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

తరణ్ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్..

EID MUBARAK! 🌙🌟

Immerse yourself in the magic of ‘Sikandar’ as it unfolds on the big screen EID 2025!#SajidNadiadwala Presents @BeingSalmanKhan in and as #Sikandar Releasing in cinemas EID 2025 🎬@NGEMovies @WardaNadiadwala #SikandarEid2025 pic.twitter.com/ogMz8kKvIH — A.R.Murugadoss (@ARMurugadoss) April 11, 2024

