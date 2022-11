November 28, 2022 / 08:59 PM IST

ఆర్‌ఎక్స్ 100 సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు కొట్టాడు యువ నటుడు కార్తికేయ (Kartikeya). ఈ యాక్టర్ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ తో మూవీ లవర్స్ లో జోష్ నింపుతున్నాడు. కార్తికేయ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను నవంబర్ 30న ఉదయం 10:40 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

కార్తికేయ కుడిచేతి వేళ్ల మధ్య సిగరెట్‌ పట్టుకుని ఉండగా.. ఎడమ చేతిపై మ్యూజిక్‌ ప్లేయర్‌ బటన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇంట్రెస్టింగ్‌ టైటిల్‌తో ‘ఆపడం లేదు.. బిగ్గరగా ప్లే చేద్దాం..’అనే క్యాప్షన్ తో విడుదలైన పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

సీ యువరాజు సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని క్లాక్స్ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) నిర్మిస్తున్నారు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. గోదావరి బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే ఈ చిత్రంలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, అనిథనాథ్‌, దివ్య నార్ని కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

