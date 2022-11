Apsara Rani | జలపాతం రమ్మంటోంది.. అప్సరస దిగొచ్చిందా.. అప్సరా రాణికి నెటిజన్లు ఫిదా

November 28, 2022 / 06:38 PM IST

మత్తెక్కించే కండ్లతో మాయ చేసే అందం అప్సరా రాణి (Apsara Rani) సొంతం. క్రాక్‌ సినిమాలో భూమ్‌ బద్దల్‌ సాంగ్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది ఈ ఉత్తరాంఛల్ భామ. రాంగోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన లెస్బియన్ క్రైం థ్రిల్లర్‌ డేంజరస్‌లో అందాలు ఆరబోసింది. అయితే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ అందుకోలేకపోయింది.

సినిమాల మాట అటుంచితే ఈ బ్యూటీ నెట్టింట పోస్ట్‌ చేసే స్టిల్స్ కు మాత్రం క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు. ఒక్క ఫొటో పోస్ట్ చేసిందంటే చాలు కామెంట్స్, లైక్స్, షేర్స్ సంఖ్య ఎంతుంటుందో చెప్పడం కష్టమే. సినిమాలతో సంబంధం లేకుండా కొత్త కొత్త లుక్స్‌ తో సోషల్ మీడియాలో దర్శనమిస్తూ.. నెటిజన్లు, ఫాలోవర్లు, అభిమానులను ఫిదా చేస్తుంది అప్సరా రాణి. అప్సరస దిగొచ్చిందా అన్నట్టుగా ఉన్న అప్సరా రాణి ఫొటోలు అందరినీ ఫిదా చేస్తున్నాయి.

ఈ బ్యూటీ తాజాగా వాటర్‌ ఫాల్స్‌ వద్ద వైట్‌ అండ్ వైట్‌ షార్ట్‌ డ్రెస్‌లో హొయలు పోతూ (Apsara Rani) కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది. వాటర్ ఫాల్స్ వద్ద దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. జలపాతం పిలుస్తోంది..నేను వెళ్లాలి..అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. నగేష్ నారదాసి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ‘తలకోన’ చిత్రంలోప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది అప్సర రాణి.

వాటర్‌ ఫాల్స్ వద్ద అప్సరా రాణి సందడి..

The Waterfall is calling and I must go! pic.twitter.com/d9ozN1yn8j

— Apsara Rani (@_apsara_rani) November 28, 2022