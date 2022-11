November 28, 2022 / 05:16 PM IST

తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్ కమెడియన్‌ ఎవరంటే ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు యోగిబాబు (Yogi Babu). స్టార్ హీరోలందరితో కలిసి నటిస్తూ లీడింగ్‌ పొజిషన్‌లో కొనసాగుతున్నాడీ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్. యోగిబాబు సినీ పరిశ్రమలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా 13 ఏండ్లు (Yogi Babu @13 ) పూర్తి చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం సూర్య నటిస్తోన్న సూర్య 42 ప్రాజెక్ట్‌లో కీ రోల్‌ చేస్తున్నాడు యోగిబాబు.

సినీ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ ఫుల్‌గా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్న యోగిబాబుకు డైరెక్టర్ శివ అండ్ టీం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించిన కేక్‌ కట్‌ చేయించి.. యోగిబాబుకు తినిపించాడు డైరెక్టర్ శివ. తన సక్సెస్‌లో భాగమైన సినీ ప్రేక్షకులు, మీడియా, అభిమానులు, కుటుంబసభ్యులు, డైరెక్టర్లు, నిర్మాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు యోగిబాబు. ఈ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

యోగిబాబు ఇటీవలే లవ్‌టుడే చిత్రంలో మెరిశాడు. ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోల సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు యోగిబాబు. నెల్సన్‌ దిలీప్‌ కుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో రజినీకాంత్‌ హీరోగా నటిస్తున్న జైలర్‌లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు విజయ్‌ నటిస్తున్న వారిసు/వారసుడు, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ చేస్తున్న జవాన్‌లో కూడా కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నాడు. తెలుగులో కాకి సినిమాలో నటించాడు యోగిబాబు.

కేక్‌ కటింగ్ వీడియో..

On the occasion of 'Yogi' turning 13, #YogiBabu celebrated by cutting a cake on the sets of #Suriya42 directed by #SiruthaiSiva. He expressed his heartfelt thanks to the film fraternity, media, fans, his family, Directors #SubramaniamShiva, #Ameer, #RamBala & #SundarC @iYogiBabu pic.twitter.com/Em2MU62CW0

