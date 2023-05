Japan | కార్తీ స్టైలిష్‌ ఎంట్రీ.. జపాన్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో అదిరింది

May 25, 2023 / 12:48 PM IST

Japan | టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కార్తీ (Karthi) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం జపాన్‌ (Japan). రాజు మురుగన్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ముందుగా ప్రకటించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం జపాన్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియోను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. తెలుగు వెర్షన్‌ను విజయ్‌ దేవరకొండ లాంఛ్ చేశాడు. మీరనుకుంటున్నట్టు కాదు.. వాడు దూల తీర్చే విలన్‌.. అంటూ టైటిల్‌ రోల్‌ గురించి సునీల్ చెబుతున్న డైలాగ్స్‌తో స్టైలిష్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు కార్తీ.

కొత్తదనంతో కూడిన స్టోరీలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చే కార్తీ ఈ సారి కూడా సూపర్ హిట్టు కొట్టబోతున్నట్టు తాజా వీడియోతో అర్థమవుతోంది. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ బీజీఎం సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా ఉండబోతున్నట్టు తాజా వీడియో చెబుతోంది. జపాన్ చిత్రానికి అన్బరివ్‌ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలను కంపోజ్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. జపాన్‌లో సునీల్, విజయ్‌ మిల్టన్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ మూవీని డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ఆర్ ప్రకాశ్‌ బాబు, ఎస్‌ ప్రభు నిర్మిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి సందర్బంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ తాజా వీడియోతో ప్రకటించేశారు. కార్తీ స్టైలిష్‌గా ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని లుక్‌లో పక్కా ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ అందించబోతున్నట్టు క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

