October 13, 2022 / 04:39 PM IST

తెలుగు, త‌మిళ ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచితుడైన కార్తీ (Karthi) ఇటీవ‌లే పాన్ఇండియా సినిమా పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్ -1 తో అందరి ముందుకొచ్చాడు. ఈ చిత్రంలో కార్తీ పాత్ర సినిమాకు మెయిన్ హైలెట్‌గా నిలిచేలా సాగుతుంది. కాగా ఈ హీరో ప్ర‌స్తుతం పీఎస్ మిత్ర‌న్ (PS Mithran) డైరెక్ష‌న్‌లో స‌ర్దార్ (Sardar) సినిమాలో న‌టిస్తున్నాడు. స్పై థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

స‌ర్దార్ ట్రైల‌ర్‌ను రేపు (శుక్ర‌వారం) విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు మేకర్స్. ఈ విష‌యాన్ని తెలియ‌జేస్తూ తెలుగు, త‌మిళంతోపాటు వివిధ భాష‌ల్లో కొత్త పోస్ట‌ర్ల‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ మూవీలో కార్తీ ఓ వైపు పోలీసాఫీస‌ర్‌గా, మ‌రోవైపు సీరియ‌స్ లుక్‌తో సాగే పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్న‌ట్టు ఇప్ప‌టికే బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన పోస్ట‌ర్ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చింది పీఎస్ మిత్ర‌న్ టీం. ఈ చిత్రంలో రాశీఖ‌న్నా, ర‌జిష విజ‌య‌న్‌, లైలా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో న‌టిస్తున్నారు.

స‌ర్దార్ చిత్రాన్ని ప్రిన్స్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఎస్ ల‌క్ష్మ‌ణ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. జీవీ ప్ర‌కాశ్ కుమార్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. స‌ర్దార్‌ను అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్‌పై నాగార్జున తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విడుద‌ల చేస్తున్నాడు.

Gear up for the exciting trailer of #Sardar – coming your way tomorrow!

A @Karthi_Offl mega treat🥳#Sardartrailer #SardarDeepavali 🔥@Prince_Pictures @RedGiantMovies_ @Psmithran @gvprakash @RaashiiKhanna_ @lakku76 @rajishavijayan @ChunkyThePanday @george_dop @AntonyLRuben pic.twitter.com/iZ5gknwYQB

— Prince Pictures (@Prince_Pictures) October 13, 2022