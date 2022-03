March 25, 2022 / 03:06 PM IST

K.G.F Chapter-2 | ‘బాహుబ‌లి’ త‌రువాత ఆ స్థాయిలో సౌత్ నుంచి ఆక‌ట్టుకున్న చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌’. ఎలాంటి అంచ‌నాల్లేకుండా విడుద‌లైన ఈ చిత్రం వ‌సూళ్ళ సునామీని సృష్టించింది. అస‌లు అప్ప‌టివ‌ర‌కు ఆ హీరోను కూడా చూసింది లేదు. అలాంటిది కేజీఎఫ్ త‌ర్వాత య‌ష్‌కు ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా విప‌రీత‌మైన ఫాలోయింగ్ పెరిగింది. అప్ప‌టివ‌ర‌కు ఇండియ‌న్ సినిమా చ‌రిత్ర‌లోనే అలాంటి ఎలివేష‌న్లు ఏ సినిమాలోను చూడ‌లేదు. ప్ర‌శాంత్ నీల్ ఈ చిత్రంలో అస‌లు ఎలివేష‌న్లు అంటే ఇలా ఉంటాయి అని నిరూపించాడు. ప్ర‌స్తుతం దేశం మొత్తం ‘కేజీఎఫ్ చాప్ట‌ర్-2’ గురించి ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 14న అత్యంత భారీగా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇదివ‌ర‌కే ప్ర‌క‌టించారు.

తాజాగా కేజీఎఫ్ సెకండ్ పార్టు నుంచి విడుద‌లైన ‘తుఫాన్ తుఫాన్’ అంటూ సాగే పాట ఇప్ప‌టికే ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇక చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ మార్చి 27న జ‌రుగ‌నుంది. కాగా ఈ ఈవెంట్‌కు బాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూస‌ర్, ద‌ర్శ‌కుడు క‌ర‌ణ్ జోహ‌ర్ హోస్ట్‌గా వ్వ‌వ‌హరించ‌బోతున్నాడు. క‌ర‌ణ్ జోహర్ తోలిసారి ఓ సౌత్ సినిమా ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు హోస్ట్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌డం విశేషం అనే చెప్పాలి. క‌న్న‌డ స్టార్ శివ‌రాజ్‌కుమార్ ఈ వేడుక‌కు అథితిగా రానున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రం పైన ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీగా అంచ‌నాలున్నాయి. తాజాగా బుక్ మై షోలో ఈ చిత్రానికి 5ల‌క్ష‌ల లైక్స్ వ‌చ్చాయి.

Indian film industry to witness the biggest coup when @karanjohar takes over as the host at the much awaited trailer launch event of #KGFChapter2.

Will Rocky Bhai get his duniya?#KGF2TrailerOnMar27 @TheNameIsYash @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms pic.twitter.com/ZxW46P8yQQ

— Hombale Films (@hombalefilms) March 25, 2022