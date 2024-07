July 22, 2024 / 05:34 PM IST

Kannappa Movie | టాలీవుడ్ న‌టుడు మంచు విష్ణు (Manchu Vishnu) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘కన్నప్ప’ (Kannappa). మోహ‌న్ బాబు నిర్మాణంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి మహాభారతం సీరియల్ ఫేమ్ ముఖేష్‌కుమార్‌ సింగ్‌ (Mukesh Kumar Singh) దర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్‌ విడుద‌ల చేయ‌గా హాలీవుడ్ లెవ‌ల్లో ఉన్న ఈ టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. అయితే ఈ సినిమా నుంచి మ‌రో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను పంచుకున్నారు మేక‌ర్స్.

ఈ సినిమాలో త‌మిళ న‌టుడు శ‌ర‌త్ కుమార్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా శ‌ర‌త్ కుమార్ పాత్ర‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను మేకర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ సినిమాలో శ‌ర‌త్ కుమార్ నాథనాధుడు అనే కోయ దొర పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ కోయ‌లు పాండ‌వ రాజు భీమసేనుడు – హిడింబి వారసులు. వీళ్ల నాయ‌కుడు నాథనాధుడు అంటూ తెలిపారు. వీరి ఆయుధాలు విల్లు మరియు బాణాలు అంటూ రాసుకోచ్చారు.

Embark on the ‘#Kannappa‘ adventure with @realsarathkumar as ‘𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧𝐚𝐝𝐡𝐮𝐝𝐮’, leading the descendants of ‘𝙱𝚑𝚒𝚖𝚊 𝚂𝚎𝚗𝚊’ and ‘𝙷𝚒𝚍𝚒𝚖𝚋𝚒’, celebrated for their expertise in bow and arrows🏹🕉️#SarathKumar #Nathanadhudu #RaghuBabu #KannappaMovie… pic.twitter.com/vIae9Lmazo

