Upendra | అనారోగ్యం వార్తలపై స్పందించిన నటుడు ఉపేంద్ర

November 25, 2022 / 04:22 PM IST

Upendra | ప్రముఖ కన్నడ నటుడు ఉపేంద్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారంటూ సోషల్‌ మీడియా సహా పలు వెబ్‌సైట్లలో వార్తలు వైరల్‌ అయ్యాయి. ఈ వార్తలపై నటుడు తాజాగా స్పందించారు. తాను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ‘యూఐ’ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు వీడియో షేర్‌ చేశారు. షూట్ చేస్తున్న లొకేషన్‌లో దుమ్ము ఎక్కువగా ఉండటంతో కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డానని.. దగ్గర్లో ఉన్న ఆసుపత్రికి వెళ్లి వచ్చినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్యం బాగుందని చెప్పుకొచ్చారు.

ఉపేంద్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారంటూ గురువారం సాయంత్రం నుంచి వార్తలు వచ్చాయి. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఆయన ఇబ్బంది పడ్డారని, చిత్ర బృందం ఆయన్ని వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించిందంటూ ప్రచారం చేశారు. దీంతో ఆయన అభిమానులు ఉపేంద్ర త్వరగా కోలుకోవాలంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో నటుడు తన ఆరోగ్యంపై స్పష్టతనిచ్చాడు.

Amidst rumours that Kannada actor #Upendra has been hospitalized due to sudden illness, the actor himself clarified that he is doing fine and is continuing to shoot for #UI pic.twitter.com/4AEHwkDovg

