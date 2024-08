August 10, 2024 / 05:50 PM IST

Kanguva | త‌మిళ‌ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో నటిస్తున్న పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా కంగువ (Kanguva). శివ (siva) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ సూర్య 42 ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తోంది. స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ ౩డీ ఫార్మాట్‌లో సందడి చేయనుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి కంగువ గ్లింప్స్‌తో పాటు పోస్ట‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. ఈ సినిమాను ద‌స‌రా కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టింది చిత్ర‌యూనిట్. ఇందులో భాగంగా ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చింది.

ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను ఆగ‌ష్టు 12న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. సూర్య కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాను స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తుంది. 10 భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న‌ ఈ చిత్రానికి రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.ఈ చిత్రాన్ని నైజాం ఏరియాలో పాపులర్ టాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ విడుదల చేస్తోంది.

