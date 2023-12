December 20, 2023 / 03:59 PM IST

Kangana Ranaut | సినీ సెలబ్రిటీలు రాజకీయాల్లో (Politics)కి ఎంట్రీ ఇవ్వడం సాధారణంగా జరిగేదే. ఇప్పటికే తమ సినిమాలతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న చాలా మంది నటీనటులు పొలిటికల్‌ జర్నీని మొదలుపెట్టారు. కొందరేమో ప్రజాప్రతినిధులుగా చట్టసభలకు వెళ్లగా.. మరికొందరేమో వివిధ పార్టీల్లో కొనసాగుతూ ప్రజల తరుపున తమ గొంతు వినిపిస్తున్నారు. తాజాగా గ్లామర్‌ ప్రపంచంలో నుంచి మరో తార తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టేందుకు రెడీ అయింది. ఇంతకీ ఆ భామ ఎవరనే కదా మీ డౌటు.

ఇంకెవరో కాదు.. బాలీవుడ్ క్వీన్ కంగనారనౌత్ (Kangana Ranaut‌). తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ.. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఇమేజ్‌ సొంతం చేసుకుంది. సామాజిక సమస్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందించే కంగనారనౌత్‌ ఏదో ఒక కామెంట్స్‌తో హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తూ ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. కంగనారనౌత్‌ ఫైనల్‌గా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది. ఈ విషయమై కంగనా తండ్రి అమర్‌దీప్‌ రనౌత్‌ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.

కంగనా రనౌత్‌ 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని అమర్‌దీప్‌ స్పష్టం చేశారు. కంగనా బీజేపీ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తుందని, ఏ లోక్‌సభ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తుందనేది పార్టీ నిర్ణయిస్తుందన్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం కంగనా రనౌత్‌ ద్వారకలోని శ్రీ కృష్ణుడి ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారా? వచ్చే లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారా? అనే ప్రశ్నలకు స్పందిస్తూ.. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆశీర్వదిస్తే తప్పక పోటీ చేస్తానంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

కంగనారనౌత్‌ మరి హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని తన సొంత నియోజకవర్గం మండి నుంచి పోటీ చేస్తుందా..? వేరే ఏదైనా లోక్‌ సభ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తుందా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

పోటీపై తండ్రి అమర్‌దీప్‌ క్లారిటీ..

Bollywood Superstar #KanganaRanaut is all set to launch her political career by contesting for BJP in 2024 Lok Sabha polls.

Kangana’s father, Amardeep Ranaut, thunders #Kangana will contest exclusively on BJP ticket.

BJP High Command will soon decide where she’ll contest. pic.twitter.com/WoNq0U7AUj

— Dharma (@Dharma4X) December 20, 2023