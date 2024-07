July 4, 2024 / 08:55 PM IST

Indian 2 | కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు గ్లోబల్‌ మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ సినిమా ఇండియన్ 2 (Indian 2). శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. కాగా ఇటీవలే చెన్నైలో ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు మేకర్స్‌. తాజాగా తెలుగు ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన వార్త ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

మేకర్స్ ఇండియన్ 2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారట‌. తాజా టాక్ ప్రకారం జులై 7న ఈవెంట్‌ నిర్వహించనుండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే రాబోతుందని తెలుస్తోంది. ఇదే నిజమైతే తెలుగు ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు ముఖ్యఅతిథులుగా ఎవరెవరొస్తారనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

మేకర్స్‌ రీసెంట్‌గా రిలీజ్ చేసిన క్యాలెండర్‌ సాంగ్‌లో 2017 మిస్‌ యూనివర్స్‌ డెమి లెంగ్త్‌ లె టెబో అందాలు ఆరబోస్తూ హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తోంది. ఇండియన్‌ 2 నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్‌ చేసిన గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, స‌ముద్రఖని, లెజెండరీ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందం, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

