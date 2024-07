Kanguva | నైజాంలో సూర్య కంగువను విడుదల చేస్తుందెవరో తెలుసా..?

July 4, 2024 / 08:13 PM IST

Kanguva | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి కంగువ (Kanguva). శివ (siva) దర్శకత్వంలో పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో సూర్య 42 ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కంగువ గ్లింప్స్ ‌(Kanguva Glimpse) వీడియో, పోస్టర్లు సినిమాపై సూపర్ హైప్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కంగువ అక్టోబర్‌ 10న భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌ షేర్ చేశారు మేకర్స్‌.

ఈ చిత్రాన్ని నైజాం ఏరియాలో పాపులర్ టాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ విడుదల చేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేశారు‌. కంగువ పంపిణీ హక్కులను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ మొత్తానికి దక్కించుకున్నట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కంగువ టీజర్‌ గూస్‌ బంప్స్‌ తెప్పించే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో సాగుతూ నెట్టింట క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ఈ మూవీలో బాబీ డియోల్ ఉధిరన్‌ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. కంగువ పోస్టర్‌లో సూర్య ఓ వైపు వారియర్‌గా కత్తి పట్టుకుని.. మరోవైపు స్టైలిష్ లుక్‌లో మ్యాజిక్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ దిశాపటానీ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న కంగువ 10 భాషల్లో విడుదల కానుంది. ౩డీ ఫార్మాట్‌లో కూడా సందడి చేయనుంది కంగువ. ఈ చిత్రానికి రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

This Dussehra, witness the epic arrival of #Kanguva🦅 across Nizam through the most prestigious @MythriOfficial 🌟

So delighted to have you as our distribution partner#KanguvaFromOct10 🗡️@Suriya_offl @DishPatani @thedeol @directorsiva @ThisIsDSP #StudioGreen @GnanavelrajaKe… pic.twitter.com/pfyFyW5Ld0

— Studio Green (@StudioGreen2) July 4, 2024