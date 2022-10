October 6, 2022 / 11:28 AM IST

మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్ (Ponniyin Selvan). పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్-1 (Ponniyin Selvan-1) సెప్టెంబ‌ర్ 30న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌లై మంచి వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌డుతోంది. కాగా ద‌స‌రా సంద‌ర్భంగా ఉల‌గ‌నాయ‌గ‌న్‌ క‌మ‌ల్ హాస‌న్ చిత్ర హీరోలు కార్తీ, విక్ర‌మ్‌తో క‌లిసి సినిమా చూశారు. అనంత‌రం క‌మ‌ల్ హాస‌న్ స్థానిక మీడియాతో చిట్ చాట్ చేశారు. మ‌ణిర‌త్నం టీంపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు.

చిత్ర‌బృందానికి శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపిన క‌మ‌ల్ హాస‌న్ పొన్నియ‌న్ మ‌రిన్ని విజ‌యాలు అందుకోవాల‌ని ఆకాంక్షించారు. త‌మిళంతోపాటు ఓవ‌ర్సీస్ మార్కెట్‌లో క‌లెక్ష‌న్లు రాబడుతూ నిర్మాత‌ల‌కు కాసుల వ‌ర్షం కురిపిస్తోంది. భారీ మ‌ల్టీస్టార‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళం భాష‌ల్లో రిలీజైంది. ఈ మూవీలో చియాన్ విక్ర‌మ్‌, నాజ‌ర్‌, ప్ర‌కాశ్ రాజ్‌, శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, జ‌య‌రామ్‌, విక్ర‌మ్ ప్ర‌భు, కార్తీ, జ‌యం ర‌వి, పార్థీబన్‌, శోభితా ధూళిపాళ, ఐశ్వ‌ర్యా రాయ్‌, త్రిష కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు.

ఈ చిత్రంలో విక్ర‌మ్ ఆదిత్య క‌రికాల‌న్ పాత్ర‌లో న‌టించ‌గా..కార్తీ వ‌ల్ల‌వ‌రాయ‌న్ వండియ‌దేవ‌న్ పాత్ర పోషించారు. ఐశ్వ‌ర్యారాయ్ నందినీగా, త్రిష కుంద‌వై పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కించాయి. పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్‌ పార్టు-1 కూడా రానుంది.

