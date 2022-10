October 11, 2022 / 04:38 PM IST

బింబిసార సినిమాతో ఈ ఏడాది బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్టందుకున్నాడు నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram). అభిమానుల‌కు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించేందుకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు క‌ల్యాణ్ రామ్‌. ఈ హీరో తాజాగా అంద‌రికీ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇస్తూ కొత్త సినిమా అప్‌డేట్ అందించాడు. NKR19గా వ‌స్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు అప్‌డేట్ అందించింది క‌ల్యాణ్ రామ్ టీం.

ఈ చిత్రం ఇటీవ‌లే గోవా షెడ్యూల్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. చివ‌రి షెడ్యూల్ త్వ‌ర‌లోనే మొద‌లు కానుంద‌ని సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేశారు మేక‌ర్స్. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని రాజేంద్ర‌రెడ్డి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. క‌ల్యాణ్ రామ్ తాజా లుక్‌లో చేతిలో గ‌న్ ప‌ట్టుకుని యాక్ష‌న్ అవ‌తార్‌లో క‌నిపిస్తూ సంద‌డి చేస్తున్నాడు.

క‌ల్యాణ్ రామ్ దీంతోపాటు అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌లో నవీన్ మేడారం డైరెక్ష‌న్‌లో డెవిల్ అనే మరో సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ట్యాగ్ లైన్ తో ఈ చిత్రం వ‌స్తుండ‌గా…ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన‌ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచేస్తుంది.

ఇటీవ‌ల వ‌శిష్ఠ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన బింబిసార సినిమాతో మంచి స‌క్సెస్ అందుకున్నాడు క‌ల్యాణ్ రామ్‌. ఈ చిత్రాన్ని ప్రాంఛైజీగా కూడా తీసుకురానున్న‌ట్టు ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించాడు ఈ హీరో.

After the blockbuster #Bimbisara, @NANDAMURIKALYAN's #NKR19 is in its last leg of shoot 🎬

The film recently completed a schedule in Goa and would begin the last schedule shortly.

More updates soon.

Directed by #RajendraReddy

Produced by @MythriOfficial pic.twitter.com/rIlKpeOxWp

