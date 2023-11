November 1, 2023 / 02:58 PM IST

Preity Zinta | ప్రేమంటే ఇదేరా, రాజకుమారుడు సినిమాలతో తెలుగులో సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది సిమ్లా సుందరి ప్రీతి జింటా (Preity Zinta). తెలుగులో చేసింది రెండు సినిమాలే అయినా ఈ భామ చేసిన పాత్రలు టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. వెంకటేశ్‌, చిరంజీవి, నాగార్జున, మహేశ్ బాబు, ప్రభాస్‌, బాలకృష్ణ, పవన్‌ కల్యాణ్‌ లాంటి స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేసి.. ఇండస్ట్రీకి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్‌ అందించాడు పాపులర్‌ డైరెక్టర్‌ జయంత్‌ సీ పరాన్జీ (Preity Zinta).

ప్రేమంటే ఇదేరా సినిమా కోసం కలిసి పనిచేసిన జయంత్‌ సీ పరాన్జీ, ప్రీతి జింటా చాలా కాలం తర్వాత ఒక్క చోట చేరారు. ఈ ఇద్దరూ కలిసి ముంబై వీధుల్లో ఆటో రైడ్‌ చేశారు. ఆటో రిక్షాలో వీధుల్లో చక్కర్లు కొట్టారు. ఇంతకీ వీళ్లిద్దరూ ఇలా కలవడం వెనుకున్న సీక్రెట్‌ ఏంటనుకుంటున్నారా..? ప్రేమంటే ఇదేరా (Premante Idera) విజయవంతంగా 25 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని సెలబ్రేట్‌ చేసుకునేందుకు జయంత్‌ , ప్రీతి ఇలా కలిశారు. ఆనాటి మధుర క్షణాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడీ సెల్ఫీ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

2017లో జయదేవ్‌ సినిమాతో చివరిసారిగా ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు జయంత్ సీ పరాన్జీ. ఇక ప్రీతి జింటా కూడా సినిమాలు చేయక దాదాపు ఐదేళ్లు అవుతుంది. ఈ బ్యూటీ విదేశాల్లో సెటిల్ అయింది. మళ్లీ వీరిద్దరు ప్రొఫెషనల్‌ కెరీర్‌పై ఏమైనా దృష్టి పెడతారా..? అన్నది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

జయంత్‌ సీ పరాన్జీ, ప్రీతి జింటా సెల్ఫీ..

What a fun way to celebrate the 25th Anniversary Of #PremanteIdera Thank you Jayanth for such a fun evening & another big thank you to you & Venky for showing me a whole new world 🙏 #aboutlastnight @VenkyMama @jayanthparanji@RamanaGogula #Ting pic.twitter.com/ymzZHpdNJw

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) October 31, 2023