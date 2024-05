Bastar Movie | ఓటీటీలోకి ఆదా శర్మ ‘బస్తర్‌: ది నక్సల్‌ స్టోరీ’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే.?

May 8, 2024 / 01:35 PM IST

Bastar Movie | గ‌తేడాది ‘ది కేరళ స్టోరీ’ చిత్రంతో సంచలన విజ‌యం అందుకున్న ముంబై ముద్దుగుమ్మ ఆదా శర్మ ఈ ఏడాది ‘బస్తర్‌: ది నక్సల్‌ స్టోరీ’ అంటూ మ‌రో సంచ‌ల‌న సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఈ సినిమాకు కేరళ స్టోరీ ద‌ర్శ‌కుడు సుదీప్తో సేన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. విపుల్ అమృత్‌లాల్ షా, ఆషిన్ ఎ షా నిర్మాతలుగా వ్య‌వ‌హారించారు. మార్చి 15న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద అట్టర్ ఫ్లాప్‌గా నిలిచింది. రూ.15 కోట్ల‌కు పైగా బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం క‌నీసం రూ. 3 కోట్లు కూడా వ‌సూళ్లు చేయ‌లేక‌పోయింది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక జీ5లో ఈ సినిమా మే 13 నుంచి హిందీతో పాటు తెలుగు, క‌న్న‌డ‌, మల‌యాళం, త‌మిళ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ అవ్వ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం వెల్ల‌డించింది. ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్‌ ప్రాంతంలో జరిగిన మావోయిస్టుల అమానుషాల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా వ‌చ్చింది. ఈ సినిమాలో మావోయిస్టులను ప‌ట్టుకునే ఐపీఎస్‌ అధికారి నీరజా మాధవన్ పాత్ర‌లో ఆదా శర్మ క‌నిపించ‌నుంది.

An internal war that has the country divided into two fractions. Watch the gruesome story of Naxal violence.

#Bastar premieres 17th May, only on #ZEE5. Available in Hindi and Telugu. #BastarOnZEE5 pic.twitter.com/IUFXrNnkqq

— ZEE5 (@ZEE5India) May 8, 2024