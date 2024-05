May 8, 2024 / 02:41 PM IST

NTR 31 | టాలీవుడ్‌ సినీ జనాలతోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ కాంబో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) , ప్రశాంత్ నీల్‌ (PrashanthNeel). ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఎన్టీఆర్‌ 31 (NTR 31) వస్తుందని తెలిసిందే. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ప్రశాంత్‌ నీల్‌ తారక్‌ సినిమా స్క్రిప్ట్‌కు ఫైనల్‌ టచ్ ఇచ్చే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

తారక్‌ ప్రస్తుతం దేవర, వార్‌ 2 సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. తాజా టాక్ ప్రకారం ఈ రెండు సినిమాలు పూర్తయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్‌ 31 షూటింగ్ షురూ కానుందట. ఈ ఏడాది చివరి త్రైమాసికంలో ఎన్టీఆర్‌ 31 సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుందని నెట్టింట ఓ న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది. తారక్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న దేవర రెండు పార్టులుగా వస్తోండగా.. అగ్రభాగం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. మరోవైపు వార్‌ 2 కూడా షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. జులై కల్లా ఈ రెండు సినిమాలను పూర్తి చేస్తాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

గతేడాది ప్రభాస్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన సలార్‌ పార్టు 1తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు ప్రశాంత్ నీల్‌. ప్రస్తుతం సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్‌ సలార్‌ 2 షూటింగ్‌పై ఫోకస్ పెట్టబోతున్నాడు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌, కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీ, సలార్‌తో గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన తారక్‌-ప్రశాంత్‌నీల్ కాంబోలో వస్తున్న సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

