April 12, 2023 / 04:50 PM IST

Jawan | కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (Atlee) బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan)తో సినిమా తెర‌కెక్కిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి ‘జవాన్’ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఇప్పటికే విడులైన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్‌ టీజ‌ర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. తాజాగా జవాన్ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం జవాన్‌లో షారుఖ్‌, నయనతార (Nayanthara)పై వచ్చే సాంగ్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. భారీ షిప్‌లో సాంగ్‌ చిత్రీకరణకు సంబంధించిన విజువల్స్‌ ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి.

అట్లీ ఈ పాటను సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలిచేపోయేలా ప్లాన్ చేశాడని విజువల్స్‌ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఫరాఖాన్‌ ఈ పాటకు కొరియోగ్రాఫర్‌ కాగా.. పాపులర్ సింగర్ అర్జీత్ సింగ్ పాడాడు. ఇప్పటివరకున్న అప్‌డేట్స్ ప్రకారం షారుఖ్‌ ఖాన్‌ ఈ చిత్రంలో తండ్రి, కొడుకుగా ద్విపాత్రాభినయంలో కనిపించనున్నాడు. జవాన్‌లో న‌య‌న‌తార ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీస‌ర్‌గా న‌టించ‌నున్నట్టు తెలుస్తోంది. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి, ప్రియమణి, సన్యా మల్హోత్రా, సునీల్ గ్రోవర్‌ కీలక పాత్రలలో నటిస్తుండగా.. దీపికా పదుకొనే అతిథి పాత్రలో మెరవబోతుంది.

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని హోంబ్యానర్‌ రెడ్ చిల్లీస్ బ్యాన‌ర్‌పై షారుఖ్ తెర‌కెక్కిస్తుండటం విశేషం. షారుక్‌ ఖాన్‌ మరోవైపు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న టైగర్‌ ప్రాంఛైజీ టైగర్‌ 3లో అతిథి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు రాజ్‌ కుమార్ హిరానీ దర్శకత్వంలో డుంకీ చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. తాప్సీ పన్ను ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. బొమన్ ఇరానీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

Here is jawan song for you guys

Dil tere sang jodiyaan 😍🥰😘

Srk and nayantara X arjith singh#ShahRukhKhan𓀠 #Jawan #jawanleaked pic.twitter.com/IISYWlIZOv

— Shan Haider (@ShanHai23862019) April 12, 2023

