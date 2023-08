Japanese Couple | రజనీ ‘జైలర్‌’ చూడటానికి ఒసాకా నుంచి చెన్నై వచ్చిన జపనీస్‌ దంపతులు..

August 10, 2023 / 10:52 AM IST

చెన్నై: అభిమానాని భాషా, ప్రాంతంతో సంబంధం లేదు. అందులోనూ సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ అభిమానుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తన స్టైలిష్‌ నటనతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను తళైవా సొంతంచేకున్నారు. ఆయన నటించిన ‘జైలర్‌’ (Jailer) చిత్రం నేడు విడుదలైంది. తమ ఆరాధ్య నటుడి సినిమాను స్థానిక థియేటర్లలో తోటి అభిమానుల మధ్య చూడాలని జపాన్‌కు చెందిన ఓ జంట (Japanese couple) ఏకంగా చెన్నై (Chennai)వచ్చింది. జపాన్‌లోని ఒసాకాకు (Osaka) చెందిన యసుదా హిడెతోషి (Yasuda Hidetoshi) తన సతీమణితో కలిసి ప్రత్యేకగా జైలర్‌ సినిమా కోసమే చెన్నపట్టణానికి చేరుకున్నారు. గురువారం ఉదయం చెన్నైలోని థియేటర్‌లో తమిళ తంబీలతో కలిసి సినిమా చూసి ఖుషీ అయ్యారు. రజనీకి వీరాభిమాని అయిన యసుదా.. జపాన్‌లో ఆయన ఫ్యాన్‌ క్లబ్‌ లీడర్‌ కూడా. అభిమానులందరితో కలిసి సినిమా చూడటానికి తాము ఇక్కడి వచ్చినట్లు ఆయన చెప్పారు.

VIDEO | A Japanese couple has travelled from Osaka to Chennai, Tamil Nadu to watch Rajinikanth's new film 'Jailer'.

"To see the Jailer movie, we have come from Japan to Chennai," says Yasuda Hidetoshi, Rajinikanth fan club leader, Japan. pic.twitter.com/04ACrc4Q5c

— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2023