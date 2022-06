June 5, 2022 / 04:07 PM IST

ఫ్యామిలీ హీరోగా కోట్లాదిమంది అభిమానుల‌ను సంపాదించుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత విల‌న్‌గా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై క‌నిపించి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో అద‌రగొట్టేశాడు. ఇపుడు మ‌ళ్లీ లీడ్ రోల్‌లో అంద‌రినీ ఆలోచింప‌జేసే సినిమాతో వ‌స్తున్నాడు టాలీవుడ్ (Tollywood) యాక్ట‌ర్ జ‌గ‌ప‌తిబాబు (Jagapathi Babu). ఈ క్రేజీ యాక్ట‌ర్ న‌టిస్తోన్న చిత్రం సింబా..ది ఫారెస్ట్ మ్యాన్ (Simbaa The Forest Man). టాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు సంప‌త్ నంది (Sampath Nandi) స్టోరీనందించ‌గా..ముర‌ళీ మ‌నోహ‌ర్ రెడ్డి (Murali Manohar Reddy) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

సైన్స్ ఫిక్ష‌న్ థ్రిల్లింగ్ స‌బ్జెక్టుతో ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సంప‌త్ నంది, రాజేంద‌ర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ప్ర‌కృతి ప్రేమికుడైన జ‌గ్గూబాయ్ అడ‌విలో నివ‌సించే వ్య‌క్తిగా క‌నిపించ‌బోతున్నాడ‌ట‌. ఇవాళ‌ ప్ర‌పంచ ప‌ర్యావ‌ర‌ణ దినోత్సవం సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ (Simbaa first look) విడుద‌ల చేశారు. మన తల్లి ప్రకృతికి సొంత బిడ్డ. ఈ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సంద‌ర్భంగా జగపతి బాబును #SIMBAA..ది ఫారెస్ట్ మ్యాన్‌గా మీకు పరిచయం చేస్తున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాం..అంటూ మేక‌ర్స్ ట్వీట్ చేశారు.

వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్సులో ఉన్న జ‌గ్గూభాయ్ ఓ చెట్లును భుజాన మోస్తూ న‌డుచుకుంటూ వ‌స్తున్న పోస్ట‌ర్ అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రానికి కృష్ణ సౌరభ్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తుండ‌గా.. రాజీవ్ నాయ‌ర్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైన‌ర్‌. త‌మ్మిరాజ్ ఎడిటింగ్. కృష్ణ ప్ర‌సాద్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్.

