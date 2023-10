How Many Languages Do Speak Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna | రష్మిక మందన్నా ఎన్ని భాషలు మాట్లాడుతుందో తెలుసా..?

October 19, 2023 / 04:48 PM IST

Rashmika Mandanna | చూపే బంగారమాయనే శ్రీవల్లి.. మాటే మాణిక్యమాయెనే.. అంటూ సాగే పాట ఏ రేంజ్‌లో ఫేమస్‌ అయ్యిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ పాటలో తన క్యూట్‌ క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో కోట్లాదిమందిని ఫిదా చేసింది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna). ఈ నేషనల్‌ క్రష్‌కున్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. అందం, అభినయం, డ్యాన్స్‌, యాక్టింగ్‌తో మెస్మరైజ్‌ చేసే ఈ భామ నెట్టింట చురుకుగా ఉంటుందని తెలిసిందే.

తాజాగా ఈ బ్యూటీ సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో చిట్‌ చాట్ చేసింది. చిట్‌ చాట్ లో మీరెన్ని భాషలు (languages) మాట్లాడగలుగుతారని అడిగారు. దీనికి రష్మిక స్పందిస్తూ.. చేతి వేళ్లతో వన్‌ టు త్రీ కౌంట్‌ చేస్తూ.. ఫైనల్‌గా తాను 6 భాషల్లో మాట్లాడతానని క్లారిటీ ఇచ్చేసింది రష్మిక మందన్నా. మా క్యూటీకి 6 భాషలు తెలుసునంటూ ఫ్యాన్స్‌ పేజీలో ఓ వీడియోను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ఈ భామ నటిస్తోన్న క్రేజీ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి బాలీవుడ్ మూవీ యానిమల్ (Animal). రణ్‌బీర్‌ కపూర్ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 1న విడుదల కానుంది. యానిమల్ చిత్రాన్ని అర్జున్‌ రెడ్డి ఫేం సందీప్‌ రెడ్డి వంగా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మరోవైపు అల్లు అర్జున్, సుకుమార్‌ కాంబోలో పుష్ప.. ది రైజ్‌కు కొనసాగింపుగా వస్తోన్న పుష్ప.. ది రూల్‌లో నటిస్తోంది. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా 2024 ఆగస్టు 15న విడుదల కానుంది.

రష్మిక మందన్నా మరోవైపు ఫీ మేల్‌ సెంట్రిక్‌ కథాంశంతో సినిమా కూడా చేస్తోంది. ఈ సినిమాకు రెయిన్‌ బో (Rainbow) టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ బైలింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌కు శాంతరూబన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డ్రీమ్‌ వారియర్స్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌.ఆర్‌ ప్రభు, ఎస్‌.ఆర్‌ ప్రకాష్‌ బాబు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. జస్టిన్‌ ప్రభాకరణ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

యానిమల్ షూట్‌ పూర్తయిన సందర్భంగా టీంతో రష్మిక..

Today marks the start of a colourful journey. Join us as we bring the world of #Rainbow to life! 🌟 @iamRashmika @ActorDevMohan @bhaskaran_dop @justin_tunes @thamizh_editor #Banglan @sivadigitalart @Shantharuban87 @prabhu_sr#RainbowFilm #RainbowPooja pic.twitter.com/puANA99qWM

— DreamWarriorPictures (@DreamWarriorpic) April 3, 2023