Hi Nanna | ‘ప్రాణం అల్లాడి పొద అమ్మాడి’.. ‘హాయ్‌ నాన్న’ నుంచి రొమాంటిక్‌ సాంగ్‌

November 4, 2023 / 11:52 AM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాతో శౌర్యువ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతున్నాడు. టాలీవుడ్ భామ, సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ఈ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్, సెకండ్ సింగిల్‌ల‌ను లాంఛ్ చేయగా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ థ‌ర్డ్ సింగిల్ వ‌దిలారు.

ఈ సాంగ్ నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది. నా హస్బెండ్ కి ఈ పాట అంకితమిస్తున్న.. ఇది మా థర్డ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. అంటూ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వాయిస్‌తో సాంగ్ మొద‌ల‌వుతుంది. ‘ప్రాణం అల్లాడి పొద అమ్మాడి’ ‘అందం కట్టేసుకుంటే అమ్మాడి’.. ‘ఇంకా కలలోనే ఉన్న అమ్మాడి’.. అంటూ ఈ పాట‌ సాగింది. కృష్ణకాంత్ రాసిన ఈ గీతాన్ని కాల భైరవ, శక్తిశ్రీ గోపాలన్ ఆలపించారు. హేషామ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించాడు.

ఇక ఈ సాంగ్‌లో నాని, మృణాల్‌ల‌ పెళ్లి అయ్యినట్లు క‌నిపిస్తుంది. చూస్తుంటే ఈ జోడీ మధ్య అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీ వర్కవుట్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో తండ్రీకూతుళ్ల సెంటిమెంట్ మాత్రమే కాకుండా అందమైన ప్రేమ జంట మధ్య కొన్ని రొమాంటిక్ సన్నివేశాలు కూడా హైలైట్ కాబోతున్నాయని తెలుస్తోంది. నాని సరసన మృణాల్ ఠాకూర్ నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక వీరి కలయికలో వస్తున్న తొలి సినిమా కావడంతో కాంబినేషన్ పరంగా కూడా సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.

