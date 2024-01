Ooru Peru Bhairavakona | సందీప్ కిషన్ ఊరు పేరు భైరవకోన విడుదల వాయిదాపై క్లారిటీ..!

Here Is Clarity About Ooru Peru Bhairavakona Release Date

January 10, 2024 / 03:01 PM IST

Ooru Peru Bhairavakona | టాలీవుడ్‌ సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan)‌ హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona). వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వర్ష బొల్లమ్మ ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 9న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే. అయితే ఇదే సమయంలో రజినీకాంత్ నటించిన లాల్‌ సలామ్‌, రవితేజ నటించిన ఈగల్‌ సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సందీప్ కిషన్‌ సినిమా విడుదల ఆలస్యమవుతుందంటూ వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

అయితే ఈ వార్తలకు ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఊరు పేరు భైరవకోన అనుకున్న సమయానికే విడుదలవుతుందంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు సందీప్‌ కిషన్‌. పోస్టర్‌ను షేర్ చేస్తూ ఈ విషయాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేశాడు సందీప్‌ కిషన్‌. ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది. విడుదలకు ముందే ఫస్ట్ సింగిల్‌ నిజమే నే చెబుతున్నా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తూ.. మ్యూజిక్ లవర్స్‌ మనసు దోచేస్తోంది. ఈ ఒక్క సాంగ్‌ సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్‌ చేస్తోంది.

మరోవైపు రెండో సింగిల్‌ హమ్మ హమ్మ (Humma Humma) సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రానికి శేఖర్ చంద్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు‌. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనిల్‌ సుంకర సమర్పణలో రాజేశ్‌ దండా నిర్మిస్తున్నారు. టైగర్‌ తర్వాత సందీప్‌ కిషన్‌, వీఐ ఆనంద్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ సారి ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌తో వస్తున్న వీఐ ఆనంద్‌ ప్రేక్షకులను ఎలా ఇంప్రెస్‌ చేస్తాడని ఎక్జయిటింగ్‌గా చూస్తున్నారు.

