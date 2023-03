Malavika Mohanan | పవన్‌ కళ్యాణ్‌ అంటే చాలా అభిమానం కానీ.. పుకార్లపై మాళవికా మోహనన్‌

March 21, 2023 / 08:36 PM IST

సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్‌ మాళవికా మోహనన్‌ (Malavika Mohanan)కు సంబంధించిన ఓ వార్త ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ కేరళ కుట్టి పవన్‌ కళ్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ (Ustaad Bhagat Singh)లో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుందంటూ అప్‌డేట్స్ తెరపైకి వచ్చాయి. అయితే అవన్నీ వట్టి పుకార్లేనని తేలిపోయింది. ఈ పుకార్లపై మాళవికా మోహనన్‌ క్లారిటీ ఇస్తూ ఓ ట్వీట్ చేసింది.

‘పవన్‌ కళ్యాణ్‌ అంటే చాలా అభిమానం ఉంది. కానీ నేను ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌లో భాగం కావడం లేదని క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా.. నేను ప్రస్తుతం అద్భుతమైన తెలుగు సినిమాలో నటిస్తున్నా. ఇందులో మెయిన్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్నా.. సెకండ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ కాదు.. ఇది నా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్‌ కావడం ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉంది..’అని ట్వీట్ చేసింది.

మారుతి డైరెక్షన్‌లో హార్రర్ కామెడీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమాలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది మాళవికా మోహనన్‌. ప్రభాస్‌ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. హరీష్‌ శంకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ కోసం ఇప్పటికే సెట్స్ రెడీ అవగా.. షూటింగ్ ఎప్పుడు షురూ అవుతుందనే దానిపై కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

Have so much admiration for Pawan Kalyan sir, but have to clarify I’m not a part of this project 🙂 I’m currently working on a amazing telugu film(as the main lead not the second 😊) which will be my debut in telugu cinema, an industry I’m excited to dive into♥️ https://t.co/h9dURjQ5z9

— Malavika Mohanan (@MalavikaM_) March 21, 2023